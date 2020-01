Il percorso di Giovanna Abate sul trono di Uomini e donne è appena iniziato, ma sono già tanti a gioire dell'opportunità che le è stata data dopo il "no" di Giulio Raselli alla scelta. Un ex corteggiatore del dating-show, in particolare, si è esposto sui social network per esprimere tutto il suo interesse nei confronti della bella romana: Manuel Galiano, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che gli piacerebbe conoscere meglio la neo-tronista.

Manuel pronto a tornare a Uomini e Donne

Giovanna Abate piace davvero a tutti: oltre ad aver conquistato la maggior parte del pubblico di Uomini e Donne quando era corteggiatrice di Giulio Raselli, la ragazza sembra aver fatto colpo anche ora che è appena stata "promossa" al ruolo di tronista.

Un ex protagonista della trasmissione, infatti, nelle scorse ore ha usato Instagram per far sapere che desidererebbe conoscere meglio la romana e, per farlo, sarebbe disposto a tornare negli studi Tv che ha già frequentato circa un anno fa.

Lui è Manuel Galiano, ex spasimante e scelta di Giulia Cavaglià che non ha perso tempo per rendere pubblico il suo interesse per la new entry del Trono Classico.

Ai followers che gli chiedevano di esprimere un parere sulla giovane che si è appena accomodata sulla famosa poltrona rossa, il ragazzo ha risposto con un'emoticon del suo volto che fa gli occhi a cuoricino.

Quando gli è stato domandato se tornerebbe a U&D per corteggiare Giovanna, Manuel ha replicato con un semplice, ma chiarissimo "vorrei".

Il passato di Manuel a Uomini e Donne

Il possibile ritorno a Uomini e Donne di Manuel Galiano sta facendo molta notizia: da qualche ora, infatti, diversi siti di Gossip si stanno occupando del giovane e dell'interesse che ha manifestato nei confronti della neo tronista Giovanna.

Si ricorda che il ragazzo è già stato protagonista del dating-show la scorsa primavera, quando ha vestito i panni di corteggiatore di Giulia Cavaglià: i due, dopo essersi frequentati per qualche mese davanti alle telecamere, hanno deciso di approfondire il loro rapporto nella quotidianità (lui fu la scelta della torinese, a discapito di Giulio Raselli).

Questa relazione non è durata neppure un paio di mesi: ci fu anche un gossip circolato su un presunto tradimento di Manuel, ma ad ogni modo l'attuale fidanzata di Francesco Sole chiuse quasi subito con il fidanzato, iniziando con lui un battibecco sui social network che è andato avanti quasi per tutta l'estate.

La seconda chance di Giovanna a Uomini e Donne piace a tutti

Se Manuel Galiano scenderà le scale di Uomini e Donne per corteggiare la Abate, lo si scoprirà soltanto nelle prossime settimane: per il momento, si sa che la bella romana ha dalla sua parte quasi tutto il pubblico dopo non essere stata scelta da Giulio.

A proposito di Raselli, risalgono a pochi giorni fa le prime dichiarazioni che ha rilasciato sui social network sulla "promozione" di Giovanna al ruolo di tronista. Ad un fan di Instagram che gli ha chiesto di esprimere un parere sulla seconda possibilità che la redazione ha dato alla sua ex corteggiatrice (esattamente come è successo a lui dopo il "no" che ha ricevuto dalla Cavaglià), il giovane ha fatto sapere: "Penso che sia giusto, è un'opportunità bellissima e spero che lei possa incontrare una persona affine al suo carattere e che si innamori come è successo a me".

Per vedere la Abate alle prese con nuovi corteggiatori, però, si dovrà aspettare ancora un po': le puntate del Trono Classico dedicate anche al percorso della romana andranno in onda tra un paio di settimane, nel rispetto dell'ordine in cui sono state registrate.