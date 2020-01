Terzo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, giovedì 9 gennaio, proseguiranno le vicende tra Jean Pierre e le sue due dame Antonella e Aurora. Spazio anche a un gradito ritorno: in studio Enzo e Pamela racconteranno le vicissitudini in merito alla loro storia d’amore.

Uomini e Donne, anticipazioni: per Jean Pierre con Antonella non c’è chimica

Nel dating show le cose non proseguono per il meglio per Jean Pierre. Il cavaliere sta conoscendo Antonella e Aurora, ma se con la prima sembra non essere scattata la “scintilla”, la seconda pare aver deciso, secondo le anticipazioni di Witty, di interrompere la conoscenza.

Per questo motivo Gemma chiederà alla dama perché non ha abbia deciso di chiudere i rapporti prima, visto che non c’erano i presupposti per un futuro insieme a lui. La risposta di Jean Pierre sarà lapidaria: “Gemma, devi lasciare l’uomo di fare l’uomo e non chiedere in continuazione”.

In studio torneranno anche Pamela ed Enzo, per raccontare come procede la loro storia d’amore. Mentre Maria De Filippi chiederà a Juan Luis se è interessato a qualche altra donna del parterre, quale sarà la risposta?

L’appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.