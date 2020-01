La disperazione di Hope continuerà ad essere l'indiscussa protagonista delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 12 al 18 gennaio. La Logan, dopo la 'morte' di Beth, non riuscirà a dare un senso alla sua vita, faticando a trovare confronto anche nella gentilezza delle altre persone. Non ne risulterà esclusa Sally Spectra che si presenterà da Hope, portandole un cucciolo di cane nella speranza di far sentire meglio la figlia di Brooke. Ma la reazione della giovane non sarà quella immaginata.

Nelle prossime puntate, il segreto di Reese comincerà a diffondersi. La prima ad essere informata del suo piano sarà Flo Fulton, proprio mentre Steffy prenderà seriamente in considerazione l'idea di adottare la piccola Beth (di cui non potrà sospettare le origini). Spazio anche al miglioramento dei rapporti di Bill e Katie che, dopo una fase difficile, riusciranno a ritrovare un po' di serenità per il bene di Will.

Beautiful anticipazioni: Hope furiosa con Sally

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, Sally penserà di fare sorpresa gradita a Hope, presentandosi a casa sua con un dono: un cucciolo di cane che, a suo dire, potrebbe riportarle il sorriso dopo tante sofferenze.

Ma le reazione della Logan sarà furiosa in quanto riterrà che niente e nessuno possa sollevarla dal dolore per la perdita della figlia. Solo l'intervento di Liam e Wyatt riuscirà a sciogliere la tensione. Dopo averci riflettuto, Hope e Sally si chiederanno scusa a vicenda anche se quest'ultima, rimasta sola con il compagno, preciserà di non sentirsi affatto in colpa per il suo gesto. La figlia di Brooke, inoltre, non riuscirà a sentirsi meglio, arrivando persino a pensare che tutta la sua vita possa essere compromessa a causa della tragedia che l'ha colpita.

Trame Beautiful 12-18 gennaio: Reese confessa il suo segreto a Flo

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful relative al periodo dal 12 al 18 agosto, Bill e Katie sembreranno avere appianato le divergenze degli ultimi mesi e trascorreranno, serenamente, del tempo insieme a Will.

Il bambino ne sarà felice e si dirà certo che tra i suoi genitori possano esserci ancora dei sentimenti. Sarà Thorne, al contrario, ad esprimere delle perplessità su questo ritrovato rapporto: se da un lato si dirà felice di vedere Will e Bill di nuovo vicini, dall'altro ammetterà di pensare che il matrimonio con Katie possa avere dei problemi a causa dello Spencer. Reese non riuscirà più a tenere il suo segreto riguardante la vera identità della bambina che intende dare in adozione. E dopo brevi insistenze, confesserà a Flo Fulton che la neonata è proprio Beth Spencer. Nel frattempo, Steffy non potrà sospettare di essere stata usata dal medico e accetterà di ricorrere all'adozione.