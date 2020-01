La puntata di Uomini e donne andata in onda mercoledì 8 gennaio 2020 ha visto in onda il Trono Over. Valentina ha parlato della sua delusione per la storia d'amore non decollata con Erik. La dama, tra le lacrime, si è sfogata dicendo di essere stanca di non essere mai accettata per quello che è, forse per la sua troppa sincerità. Samuel invece ha litigato con Simonetta, che non ha affatto apprezzato lo scherzo che il Baiocchi le ha propinato. Barbara De Santi si è confrontata con Pasquale ed Amedeo, ammettendo di non esserne affatto attratta.

Spazio anche a Juan Luis che, a fine puntata, ha paventato l'ipotesi di rimanere in studio, chiedendo a Maria De Filippi chi fosse la misteriosa dama che gli ha inviato dei fiori in un paio di occasioni.

Giovedì 9 gennaio continueranno le avventure di dame e cavalieri. Dal promo post puntata, si evince che proseguirà lo scontro tra Gemma e Aurora, due bionde che di certo non le mandano a dire. Nuovo spazio invece a Jean Pierre, che è uscito con due dame.

Delusioni e due di picche al Trono Over dell'8 gennaio 2020

Non è andata bene a due dame storiche del Trono Over di Uomini e Donne. Se Valentina ha deciso di tornare nel parterre femminile, delusa e amareggiata per il comportamento di Erik, Barbara De Santi si è mostrata decisa nell'affermare di non aver provato attrazione nei confronti di due cavalieri con i quali è uscita, ovvero Pasquale e Amedeo. Entrambi hanno avuto da ridire.

Juan Luis, curioso di sapere chi fosse la dama misteriosa che era solita inviargli mazzi di fiori con tanto di bigliettini, ha chiesto alla conduttrice se avesse qualche informazione in merito. Maria De Filippi però, gli ha assicurato di non sapere nulla a riguardo. Gemma non si è lasciata scappare l'occasione per lanciare un'altra frecciatina a Juan Luis: ''Forse te li inviavi da soli quei fiori'', ha chiosato tra l'ilarità del pubblico.

Le parole della Galgani faranno infuriare Aurora, con la quale avrà un diverbio piuttosto acceso che continuerà nella puntata di domani.

Anticipazioni Uomini e Donne 9 gennaio 2020

Nella puntata del Trono Over in onda domani, Jean Pierre sarà alle prese con le due dame che ha frequentato, ma anche per lui le cose non sembrano essere andate come sperava. Il cavaliere è uscito con Aurora ed Antonella. La prima ha deciso di interrompere la conoscenza perché non prova nulla per lui, mentre seconda vorrebbe proseguire, nonostante Jean Pierre le abbia detto di non essere attratta da lei. La decisione della dama non piacerà affatto al pubblico, così come a Gianni e Tina, che la criticheranno aspramente. I due proveranno comunque a conoscersi, sebbene senza 'esclusiva'. Insomma, se son rose fioriranno.