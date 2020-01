Ha preso ufficialmente il via ieri 8 gennaio la quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto per la prima volta il solitaria da Alfonso Signorini. Accompagnato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara, il padrone di Casa ha presentato le celebrità che hanno varcato l'ambita porta rossa per cominciare una nuova avventura contrassegnata da trash, sorprese e divertimento. A partire da Michele Cucuzza, ha avuto luogo una lunga carrellata di vip che hanno sfilato sul red carpet, esprimendo le motivazioni che li hanno spinti a a mettersi alla prova.

E tra una presentazione e l'altra è arrivato anche il momento del lancio del primo televoto che ha riguardato Serena Enardu e la sua possibile entrata nella Casa per una settimana. Spazio anche alla prima finta eliminazione con protagonista Fabio Testi.

Prima puntata Grande Fratello: Serena Enardu potrebbe entrare nella Casa

Il primo vip ad avere varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip è stato Michele Cucuzza al quale è stato affidato il compito di presentare le stanze della Casa. È stata poi la volta di Rita Rusic e di Antonella Elia che, elegantissima, è stata obbligata ad attraversare un tunnel dal quale è uscita completamente sporca.

Sarà lei il personaggio più trash di questa edizione? Spazio, successivamente, ad Andrea Denver e alla presentazione di Barbara Alberti che entrerà nella Casa solo nel corso della seconda puntata (in onda venerdì 10 gennaio). L'ex gieffina Paola Di Benedetto ha festeggiato sia l'inizio della nuova avventura che il suo 25° compleanno. Per l'occasione, ha ricevuto una torta insieme agli auguri del suo fidanzato Federico (del duo Benji e Fede). Alfonso Signorini ha quindi accolto in studio Serena Enardu, l'ex compagna di Pago, apparso poco dopo nel red carpet per fare il suo ingresso nella Casa. La coppia si è separata dopo l'esperienza estiva a Temptation Island Vip ma potrebbe avere la possibilità di trascorrere una settimana insieme a lui al GF Vip per chiarirsi. Sarà il pubblico, con il primo televoto della quarta edizione, a decidere se l'ex tronista di Uomini e donne potrà partecipare al programma per tale breve periodo.

Nel frattempo, lei è rimasta in una stanza segreta della Casa in attesa del verdetto.

GF Vip 4: Fabio Testi finisce nel privè

Dopo la presentazione di Pago, che ha rivisto alcuni tristi momenti della sua esperienza a Temptation Island Vip, la prima puntata del Grande Fratello Vip 4 è proseguita con l'ingresso di Fabio Testi, Adriana Volpe e Clizia Incorvaia. Quest'ultima, già protagonista del triangolo sentimentale con Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio, ha spiegato di volersi mettere alla prova per ripartire da zero. Spazio, successivamente, a Paolo Ciavarro e Licia Nunez la quale ha richiamato alla mente la sua storia d'amore con Imma Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi. La loro relazione era durata sette anni ed era terminata proprio con il tradimento della Battaglia con la nota attrice.

È quindi giunto il momento delle prime nomination della puntata. Alle inquiline è stato chiesto di votare un uomo e la scelta, con motivazioni abbastanza discutibili, è finita su Fabio Testi. Le donne della Casa hanno creduto di avere eliminato il collega, che però ha ottenuto la possibilità di restare ancora in gara. Soggiornerà nel privè fino a nuova comunicazione.