Terzo, e ultimo, appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, venerdì 24 gennaio, Romolo cercherà di sistemare le cose con Olga, Erik e Valentina M. si siederanno al centro dello studio per fare il punto sulla loro conoscenza (cosa che non piacerà a Valentina Autiero), mentre Diana si confronterà con le sue due frequentazioni: Simone e Luca.

Uomini e Donne, anticipazioni: Romolo chiede scusa a Olga

L'appuntamento odierno di Uomini e Donne vedrà ancora come protagonista Romolo.

Olga ha deciso d'interrompere la conoscenza con lui, visto che non sente niente e in più non sopporta l'atteggiamento ossessivo/possessivo dell'uomo. Il cavaliere oggi, però, non ce la farà a tenere il muso alla sua dama, per questo le chiederà perdono e di riprovare a costruire qualcosa insieme.

Erik e Valentina M., invece, hanno appena iniziato una frequentazione, che non viene vista di buon occhio da Valentina. "L'Intromissione" della dama, con commenti e frecciatine varie, però non piacerà al cavaliere, che dirà: "Ti metti in mezzo di qua e di là".

Diana sta proseguendo la conoscenza con Simone e Luca, anche se trova la conoscenza "a tre" un po' complicata. L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.