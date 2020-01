Giulio Raselli in questo momento è uno degli ex tronisti più chiacchierati di Uomini e donne. Il giovane originario di Valenza ha rilasciato un'intervista al magazine del dating-show di Canale 5, nella quale ha spiegato cosa lo ha portato ad uscire dal programma con Giulia D'Urso anziché con Giovanna Abate.

Giulio durante la scelta si è dichiarato alla corteggiatrice leccese: "Ti prego dimmi di sì, perché ti amo". Le seguenti affermazioni hanno fatto molto discutere: se da una parte c'è chi si è emozionato come Tina Cipollari, dall'altra Gianni Sperti e alcuni telespettatori hanno accusato il tronista di aver preso in giro Giovanna.

Le ultime dichiarazioni di Giulio su Giovanna

Giulio Raselli dopo aver concluso il percorso sulla poltrona di Uomini e Donne, si è raccontato senza filtri al magazine del programma. Il giovane non solo ha ribadito i suoi sentimenti verso Giulia D'Urso, ma ha anche commentato la reazione che ha avuto Giovanna Abate.

Secondo Raselli, la scelta è stata combattuta fino alla fine, nonostante con Giovanna ci siano sempre stati dei battibecchi. In merito all'ultimo confronto avvenuto il giorno della scelta, Giulio ha commentato in modo negativo il modo di porsi della corteggiatrice romana: "Mi dispiace che, come al solito, Giovanna abbia reagito così male.

Penso che avrebbe dovuto rispettare i miei sentimenti". Per questo motivo quando il Raselli si è sentito attaccato in prima persona, ha tirato fuori gli artigli per difendersi.

Nonostante Giulio Raselli sia stato criticato duramente sui social da parte di personaggi famosi e non per il botta e risposta al vetriolo con Giovanna Abate, l'ex tronista non ha mostrato alcun riampianto nell'aver agito in quel modo.

Giulia D'Urso andà a convivre con Giulio

Le neo coppia uscita da Uomini e Donne intende fare sul serio. Sebbene Giulia D'Urso al momento non abbia ammesso di essere innamorata dell'ex tronista, pare che sia intenzionata a vivere 24 ore su 24 con il suo fidanzato. Tramite una diretta Instagram con i propri fan, il Raselli ha fatto sapere che ha chiesto alla bella leccese di seguirlo a Valenza. Senza pensarci due volte, l'ex corteggiatrice avrebbe accettato.

Dunque, i due ex protagonisti del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi inizieranno subito una convivenza: "Stiamo già preparando tutto", ha riferito lo stesso Giulio.

Nel corso della diretta social con i follower, i due fidanzati hanno anche fatto chiarezza sul presunto incontro avvenuto la scorsa estate a Formentera. Il piemontese ha messo a tacere una volta per tutte i pettegolezzi sul suo conto, affermando di essere arrivato nell'isola iberica la sera del primo agosto; Giulia invece, sarebbe stata in vacanza dal 4 giugno al 27 luglio. Dunque, sulla base di queste informazioni Giulio Raselli ha dichiarato: "Ragazzi, non ci siamo mai conosciuti".