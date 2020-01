In attesa della scelta di Giulio Raselli, la registrazione del 9 gennaio di Uomini e donne è stata caratterizzata dalla presentazione ufficiale del nuovo tronista. A conferma dei rumors che circolavano da giorni la scelta è ricaduta su Daniele Dal Moro. Un volto già noto agli appassionati di reality show per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Nip. La decisione della redazione ha diviso i fan del people show di Canale 5. In molti avrebbero preferito vedere sul trono una persona che non avesse partecipato a precedenti trasmissioni televisive, mentre altri hanno manifestato disappunto facendo riferimento alla sua tormentata love story con Martina Nasoni.

Quest’ultima ha subito fatto chiarezza su una possibile partecipazione al programma come corteggiatrice dell’ex modello, rispondendo ad un sondaggio della pagina Instagram "Trono classico news" con un perentorio: “Mai”. Non solo, Dal Moro ha successivamente incassato una stoccata anche da Gennaro Lillio con il quale aveva condiviso l’avventura al GF 16: “Non posso gioire per il tuo trono visto che hai tanto parlato e millantato. Sei un falso ed una persona meschina”.

La risposta di Martina Nasoni sul possibile corteggiamento a Dal Moro

Daniele Dal Moro ha deciso di mettersi in gioco accettando il trono di Uomini e Donne dopo l’esperienza al Grande Fratello 16 e il lungo tira e molla con Martina Nasoni. La relazione con quest’ultima ha appassionato i seguaci del reality show condotto da Barbara D’Urso ed acceso il Gossip estivo. Al termine dell’avventura nella casa più spiata dagli italiani, la ragazza con il cuore di latta ed il veronese si erano riavvicinati e la loro storia d’amore sembrava finalmente decollare.

Tra una provocazione social e l’altra, la coppia ha deciso di troncare ogni rapporto non senza strascichi velenosi. Nel frattempo era circolata con insistenza la voce di una partecipazione della Nasoni a Uomini e Donne come tronista. Indiscrezioni mai confermate dalla ternana, che ha deciso di studiare canto e recitazione per intraprendere la carriera artistica.

Gennaro Lillio: 'Ti sei dimostrato ipocrita'

Alla fine è stato Daniele Dal Moro ad accomodarsi sul trono e non senza polemiche. Pochi istanti dopo l’ufficializzazione in molti auspicavano un colpo di scena con la presenza di Martina Nasoni negli studi per riconquistare il tenebroso imprenditore. La vincitrice del GF 16 ha subito fatto chiarezza attraverso un commento ad un sondaggio lanciato dalla pagina Instagram "Trono classico news". Nello specifico la ternana ha chiarito che non ha nessuna intenzione di corteggiare Dal Moro.

A sostegno di Martina si è schierato Gennaro Lillio che ha criticato duramente l’ex compagno di avventura nel reality di Canale 5: “Caro Daniele non hai fatto altro che criticare Martina su Uomini e Donne e sull’amicizia che ha con me arrivando a metterla in dubbio.

Ti sei dimostrato ipocrita e viscido” - la chiosa al vetriolo del napoletano che ha rimarcato che gli fa piacere che la Nasoni abbia preso le distanze da Daniele. Un botta e risposta a distanza destinato a far discutere e che, probabilmente, scatenerà ulteriori polemiche.