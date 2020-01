Torna sulla Rai l'appuntamento con le vicende e le indagini della serie televisiva iberica, "Il molo rosso 2", meglio conosciuta in patria con il titolo "El embarcadero". Martedì 7 gennaio, infatti, sarà trasmessa in prima serata su Rai 2 la prima puntata inedita della seconda stagione, puntata che conterrà i primi due episodi della seconda stagione. Veronica scoprirà che Oscar frequentava spesso una città misteriosa a sua insaputa mentre Katia si renderà conto di essere incinta. Tutti coloro che non avranno modo di seguire la prima puntata su Rai 2, avranno la possibilità di vedere la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica della prima puntata

Nello specifico, si segnala che la replica della prima puntata de "Il molo rosso 2" sarà disponibile soltanto in streaming sul sito on demand Rai Play. Su tale sito, infatti, è presente una sezione dedicata alla serie iberica in cui sarà possibile, da questa settimana in poi, visualizzare le repliche di tutte gli episodi che saranno trasmessi in televisione. Da ricordare che, per visualizzare le repliche su Rai Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito tramite la sua homepage.

La registrazione non ha nessun costo a carico dell'utente, anzi permette anche di scaricare un'applicazione tramite la quale guardare le repliche anche sui dispositivi mobili.

Oscar si recava spesso a Taracuellos

Le anticipazioni dei primi due episodi ci segnalano che la narrazione degli eventi avrà inizio con Alejandra che si risveglierà nel letto di Veronica, assalita dai dubbi e dai rimorsi per non aver ancora detto alla sua amica chi è realmente e quale legame aveva con Oscar. Incapace di sopportare ancora tale peso, la giovane rivelerà a Veronica tutta la verità, facendola andare su tutte le furie e facendosi cacciare dal suo appartamento.

Dopo essersi reso conto che fra Veronica e Alejandra potrebbe esserci qualcosa di più rispetto ad una semplice amicizia femminile, Conrado si recherà dalla moglie di Oscar e le chiederà di andare a recuperare l'auto del marito defunto.

A quel punto, Veronica si renderà conto che, prima di morire, Oscar aveva collezionato una serie di multe in una città a lei sconosciuta.

Dopo varie indagini, Alejandra deciderà di recarsi con Conrado a Taracuellos, la città in cui si recava spesso Oscar. Nel corso del viaggio però, la coppia si renderà conto di non riuscire più ad ignorare l'attrazione che l'uno prova nei confronti dell'altra. Nel frattempo, Fran convincerà Vincent a restituire il denaro che deve ad Andres, senza sapere che il giovane non è disposto a partire senza aver recuperato il suo preziosissimo quaderno. Veronica aiuterà Alejandra a gestire al meglio la sua vita e i suoi progetti per il futuro, mentre Katia confesserà alla sua migliore amica di essere in dolce attesa.