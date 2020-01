Nella puntata di oggi mercoledì 22 gennaio 2020 di Pomeriggio 5, talk show pomeridiano condotto da Barbara D'Urso, è stata ospitata la bellissima Elisa De Panicis, la prima concorrente eliminata del GF Vip 4. La bella influencer, intervistata dalla conduttrice partenopea, ha parlato della sua attuale situazione con il terzino del Milan Theo Hernandez, dichiarando che al momento c'è una frequentazione. Quindi, Elisa ha smentito il Gossip di Alfonso Signorini che la vedeva fidanzata ufficialmente con il calciatore classe 1997.

Pomeriggio 5, Elisa De Panicis parla del flirt con Hernandez

Oggi, Elisa De Panicis ha fatto ingresso all'interno del salotto di Pomeriggio 5 per dire la sua sul flirt con Theo Hernandez. La bella influencer ha chiarito subito la situazione dicendo: "Premesso che Alfonso ha detto "il suo cuore batte per Theo" significa effettivamente il mio cuore batte per un calciatore, ma non significa che siamo fidanzati. Ci stiamo frequentando in maniera molto tranquilla" Dopodiché, la De Panicis ha aggiunto: "Diciamo che il mio cuore e la mia testa sono impegnati per un'altra persona...".

Poi, Barbara D'Urso è intervenuta e ha chiesto: "Non è Theo?". La blogger ha replicato: "No, è Theo e per quello che ho fermato Andrea...". A quel punto, si passa a parlare di Andrea Denver, concorrente del GF Vip 4 che ha avuto un breve flirt con la bella blogger.

La De Panicis racconta la verità su Andrea Denver a Pomeriggio 5

Nel corso della puntata del 22 gennaio di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha chiesto a Elisa De Panicis: "Allora Andrea Denver, come dicono i titoli dei giornali, ti avrebbe invitato in un hotel, anche se lui è fidanzato?

Ho capito bene?". La risposta della giovane ventisettenne è stata: "Fra me e Andrea è iniziata esattamente due anni e mezzo fa o tre anni fa. Ci siamo conosciuti quando io vivevo a Miami e lui era appena uscito da una situazione non troppo facile perché si era lasciato con la fidanzata. Era depresso e l'ha detto anche lui. Quindi, mi ha conosciuto in un momento super difficile, difficilissimo". La padrona di casa ha chiesto all'ex gieffina: "Avete iniziato una relazione?".

La blogger ha replicato: "No, è iniziata un'amicizia. Quest'amicizia si è rivoluzionata in un qualcosa in più". A quel punto, è intervenuto Raffaello Tonon ha ironizzato: "La De Panicis parte piano ". Inoltre, la ragazza ha affermato che ha baciato Andrea Denver e che ha persino dormito con lui. Infine, è arrivato il commento della padrona di casa: "Sarà contenta la sua fidanzata". La giovane influencer ha poi replicato dicendo che Denver crede che la sua fidanzata non capisca nulla perché parla solo inglese essendo del Carolina del Nord. Insomma, a queste dichiarazioni gli opinionisti in studio sono apparsi piuttosto sconcertati.