Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che sta intrattenendo quasi due milioni di telespettatori sui teleschermi italiani. Gli spoiler della puntata trasmessa il 24 gennaio su Rai 1, raccontano che Lorena Mascoli, una famosa attrice di fotoromanzi, giungerà al grande magazzino, mentre Gabriella Rossi farà la conoscenza di Delfina, la madre di Cosimo Bergamini. Infine, Agnese chiederà un favore al magazziniere Armando dopo aver parlato con Silvia.

Il Paradiso delle Signore, puntata 24 gennaio: Agnese chiede ad Armando di stare vicino a Luciano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla puntata trasmessa venerdì 24 gennaio 2020 su Rai 1, rivelano che Silvia sarà in pensiero per l'imminente operazione di Federico. Per questo motivo, la moglie del contabile confesserà le sue preoccupazioni ad Agnese. A tal proposito, la signora Amato convincerà Armando a vegliare su Luciano, provato dalle vicissitudini famigliari. In clinica, la signora Cattaneo attenderà con trepidazione l'esito dell'intervento chirurgico, che potrebbe cambiare il corso dell'esistenza del figlio.

Il giovane riuscirà a recuperare l'uso delle gambe e pensare ad un futuro con Roberta?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Gabriella conosce Delfina, la madre di Cosimo

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore si tornerà a parlare anche di Cosimo e la fidanzata di Salvatore, i quali sono stati protagonisti di innumerevoli screzi. Scendendo nel dettaglio, Gabriella (Ilaria Rossi) farà la conoscenza di Delfina, la madre di Cosimo.

In questa circostanza, la Rossi capirà che gli errori di distrazione commessi dall'amico di Vittorio sul lavoro, dipendono da alcuni problemi legati alla sua sfera privata. Le divise delle hostess per l'Expo 61, infatti, non passeranno le selezioni per colpa di un errore di distrazione del Bergamini, sempre con la testa tra le nuvole.

L'arrivo di Lorena al grande magazzino

La trama de Il Paradiso delle Signore, in onda il 24 gennaio 2020 sulla rete ammiraglia, rivelano che i telespettatori faranno la conoscenza di un nuovo ingresso, che movimenterà di parecchio le vicende ambientate nel grande magazzino all'inizio degli anni '60.

Al Paradiso, infatti, giungerà una diva dei fotoromanzi, una certa Lorena Mascoli. Un'affascinante ragazza che rapirà il cuore di tutti gli uomini presenti. Inoltre, l'agente dell'attrice farà una proposta allettante a Vittorio (Alessandro Tersigni). Di cosa si tratta? In attesa di saperlo, si ricorda che la quarta stagione della soap opera potrà essere rivista sulla piattaforma "Rai Play".