Venerdì 17 gennaio è andata una nuova puntata di Pomeriggio 5, talk show pomeridiano condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Gli argomenti principali della puntata sono stati il sessismo e la discriminazione nei confronti delle donne, in particolare in riferimento alle frasi e alle immagini di un manifesto pubblicitario di una macelleria di Riccione, nel quale sono rappresentate le forme del corpo femminile in bella mostra. Durante il dibattito, Raffaello Tonon è intervenuto per dichiarare che il linguaggio utilizzato dal cartellone pubblicitario è piuttosto ironico e per nulla offensivo.

Le dichiarazioni di Tonon, però, non sono state particolarmente apprezzate dalla padrona di casa che ha colto subito l'occasione per rimproverarlo.

La d'Urso si scaglia contro Raffaello Tonon a Pomeriggio 5

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5, Raffaello Tonon ha dichiarato che negli ultimi anni si stia un po' troppo esagerando a trovare del sessismo nelle frasi che potrebbero essere goliardiche e ironiche. A quel punto, Tonon ha tirato in ballo il manifesto pubblicitario della macelleria di Riccione, sul quale ha esclamato: "È una battuta".

A tali dichiarazioni, è intervenuta Barbara d'Urso che ha rimproverato il suo ospite dicendo: "Non lo trovo divertente e non è una battuta!". Poi, l'opinionista ha continuato imperterrito: "È un paragone ironico!". La padrona di casa non ha mollato il colpo e ha esclamato: "Tonon, ti chiudo in camerino e non ti faccio uscire per una settimana!". Dopodiché, Tonon ha ironizzato: "Ho un camerino carinissimo e tra l'altro è davanti al tuo.

Quindi, ogni tanto ci salutiamo". Infine, la conduttrice partenopea ha affermato con convinzione: "Su questo non si gioca".

Pomeriggio 5, il dibattito sulle dichiarazioni di Salvo Veneziano al GF Vip 4

Nella puntata di ieri 17 gennaio di Pomeriggio 5, si è discusso anche delle dichiarazioni pesanti di Salvo Veneziano nei confronti dell'influencer Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 4. Barbara d'Urso ha invitato gli opinionisti del programma a esprimere la loro su quanto accaduto.

Roberto Alessi ha esternato il suo parere in maniera piuttosto dura e diretta, scagliandosi contro Salvo: "Ha detto una volgarità. È un burino e quindi si esprime come un burino". Poi, è intervenuta Patrizia Groppelli che ha affermato: "Per Salvo sarà difficile reintegrarsi in un ambiente televisivo perché ora lo guarderanno come quello che ha fatto questo". Infine, la padrona di casa ha anticipato che tale argomento sarà ripreso nella puntata di domenica 19 gennaio di Domenica Live, nella quale verrà ospitata anche la famiglia di Salvo Veneziano.