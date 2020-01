Antonio Zequila sarebbe sempre più nel mirino del pubblico della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. In particolare, 'Er mutanda' dopo le frasi infelici nei confronti della showgirl Valeria Marini, avrebbe pronunciato altre frasi molto gravi nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Quest'ultimo è finito in nomination insieme a Rita Rusic e Andrea Montolivi per non essere stato salvato dai suoi compagni. Tra Zequila e Pugliese c'è un'antipatia a prescindere però Er Mutanda nelle ultime ore si sarebbe lasciato andare ad offese gratuite e gravissime nei confronti del suo collega e avrebbe scatenato la forte reazione del web.

Infatti, il popolo della rete chiede a gran voce alla redazione del Gf Vip un provvedimento disciplinare nei confronti del 56enne.

La protesta del web nei confronti di Antonio Zequila

Zequila adirato per la nomination di Patrick ha parlato con Michele Cucuzza e avrebbe rivolto queste frasi a Pugliese: 'Dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio'. Frase che per gli utenti di Twitter è molto grave e andrebbe punita seriamente. Infatti, il 56enne nonostante abbia chiesto scusa a Valeria Marini perché si sarebbe reso conto di aver sbagliato, è poi caduto nello stesso errore delle offese gratuite e per questo il web vorrebbe una risposta da parte del Grande Fratello Vip.

Tra i commenti c'è chi afferma che Salvo è stato squalificato per espressioni simili a quelle di Zequila e proprio per questo anche quest'ultimo andrebbe squalificato. Altri utenti si sentono molto indignati in quanto ritengono che le frasi rivolte da Antonio a Patrick siano molto violente e allo stesso tempo bullizzanti.

Zequila si lascia andare ad una frase sessista nei confronti di Adriana Volpe

L'attore continua ad utilizzare un linguaggio molto rozzo nei confronti dei compagni d'avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.

Ma oltre alle frasi contro Patrick Pugliese, non manca nemmeno la volgarità dell'uomo nei confronti delle donne. Tra le frasi sessiste ricordiamo anche quelle rivolte dall'attore a Paola Di Benedetto: 'Ho dato zero a Paola perché non ha mostrato il c...Il mio è un voto di protesta'.

Ma ieri sera si è lasciato andare ancora una volta dopo aver perso la prova di romanticismo contro Matteo Alessandroni.

Zequila ha preso malissimo questa sconfitta e ha rifiutato anche la medaglia e l'ha gettata a terra. In riferimento a questo gesto, Patrick, Paolo e i tre super boys sono andati in giardino a scherzare sulla reazione del 56enne. Poco dopo l'attore li ha raggiunti e tra una conversazione e l'altra in cui si parlava della sua partner negli sketch ha detto che Carlotta era trattenuta, invece Adriana Volpe appena ha sentito il ginecologo si è subito aperta in tutti i sensi. Poi Matteo ha affermato che la Volpe ha subito aperto le gambe di fronte al dottore e Zequila ha rincarato la dose: 'Eh si subito a gambe aperte'.

Nonostante si trattasse di uno sketch, la battuta dell'uomo è stata così infelice da sollevare un'altra rivolta su Twitter perché gli utenti pretendono che Signorni non adotti due pesi e due misure e squalifichi 'Er mutanda' per le sue frasi offensive.