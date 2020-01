Sono passati pochi mesi da quando Emma Marrone ha usato i social network per comunicare ai fan la pausa che è stata costretta a prendersi per risolvere un serio problema di salute. Oggi, dopo aver subito un delicato intervento alle ovaie, la cantante torna a parlare di questo argomento e lo fa svelando un particolare che intenerisce tutti: i medici, infatti, le hanno proibito di tingersi i capelli, perciò è molto probabile che non sfoggerà mai più la chioma bionda che l'ha sempre accompagnata in dieci anni di carriera.

Nuove dichiarazioni di Emma Marrone sulla malattia

Era fine settembre quando Emma Marrone si è sottoposta ad una delicata operazione per rimuovere un tumore alle ovaie che si è ripresentato per la terza volta in dieci anni. Oggi, dopo aver recuperato in tempi record, la salentina torna a parlare del problema di salute che ha fatto allarmare i suoi parenti e fan più affezionati, lo stesso che l'ha costretta ad annullare degli impegni di lavoro a poco tempo dall'uscita del nuovo album "Fortuna".

A "Sette", magazine del Corriere della Sera, la cantautrice ha spiegato perché ha reso pubblica la sua malattia, anche a costo di essere presa di mira dagli haters: "Non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci", ha detto la 35enne in riferimento al concerto di Radio Italia a Malta al quale avrebbe dovuto partecipare a ottobre scorso.

Qualora non ci fosse stato questo evento musicale, la vincitrice di Amici si sarebbe tenuta per sé questa notizia riguardante il suo privato.

Nonostante abbia superato brillantemente questa difficile prova, l'artista non smette di avere paura: "Ce l'ho ogni tre mesi, quando vado a fare le analisi".

Prima di sottoporsi all'intervento, invece, Emma ammette di aver avuto un atteggiamento completamente diverso: "In sala operatoria ero spaccona".

Emma Marrone costretta a rinunciare ai capelli biondi

Oltre alla paura che la accompagna tutte le volte che si sottopone a periodici controlli medici, c'è un'altra piccola novità che la malattia ha portato nella vita di Emma Marrone.

Dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore alle ovaie, la cantautrice non può più tingersi i capelli del colore che ha sempre amato, quello che ha sfoggiato sin dagli inizi della sua decennale carriera.

"I miei capelli non saranno mai più biondi. I medici mi hanno sconsigliato di tingerli, e per ora mi sono presa la libertà di metterli a riposo", ha fatto sapere la 35enne al settimanale del Corriere della Sera in uscita domani, venerdì 31 gennaio.

La storica protagonista di Amici di Maria De Filippi, però, non esclude che in futuro possa cambiare idea a riguardo ma, qualora questo non dovesse accadere (soprattutto per precauzione), lei dice: "L'importante è sapere che sono bionda dentro".

Il ritorno da ospite di Emma Marrone a Sanremo

Il magazine del Corriere della Sera, ha intervistato Emma Marrone a ridosso di un importante appuntamento: martedì 4 febbraio, infatti, la pugliese parteciperà alla prima serata del Festival di Sanremo, e lo farà come ospite d'eccezione.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, la Rai ha confermato la presenza della cantante alla puntata d'esordio della 70esima edizione della kermesse sia per promuovere il film di Muccino "Gli anni più belli" che per festeggiare 10 anni di carriera con un medley dei suoi più grandi successi.

Dopo essere stata sul palco dell'Ariston due volte in gara (vincendo con "Non è l'inferno" nel 2012) e una volta valletta di Carlo Conti, quest'anno Emma torna nell'inedita veste di ospite d'onore.