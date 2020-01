Cosa c'è nel futuro di Emma Marrone? In questi giorni, infatti, la cantante sta usando i social network per informare i fan che ci sono tante belle novità che presto condividerà con loro. A rendere pubblica una di queste news che stanno facendo gioire la pugliese, potrebbe essere stato il settimanale "Vero" nel suo ultimo numero: pare che Maria De Filippi voglia affidare il ruolo di coach del serale di Amici 19 a due "veterane": alla "Brown" appunto e a Elisa Toffoli.

Emma annuncia: 'Ho ricevuto una bella notizia'

La carriera di Emma Marrone, è in ascesa: messo definitivamente da parte il problema di salute che l'ha costretta a fermarsi a settembre scorso, oggi la cantante è pronta a nuove ed emozionanti sfide. Come ha fatto sapere lei stessa sui social network qualche giorno fa, presto i suoi fan saranno messi al corrente dei tanti progetti ai quali sta lavorando per ora segretamente.

"Ho ricevuto una bella notizia e i miei capelli stanno ricrescendo. Due buoni motivi per brindare", ha scritto la salentina sotto ad una sua foto nella quale la si vede ammiccare all'obiettivo con una ciocca che le copre parte del viso.

"Vedo un sacco di cose belle all'orizzonte", ha digitato la 35enne sotto ad un altro scatto caricato il giorno dopo sul suo account Instagram.

Insomma, sarebbero tante e tutte molto entusiasmati le news che la "Brown" proporrà al suo pubblico nell'imminente futuro.

Nei mesi scorsi, per esempio, si è ipotizzata una possibile partecipazione di Emma al Festival di Sanremo in qualità di ospite d'onore per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera, ma quest'indiscrezione non ha ancora trovato conferma.

Possibile ritorno in Tv per Emma nel decennale di carriera

A proporre un'interessante alternativa su quello che potrebbe fare la Marrone da qui a prossimi mesi, è stata anche una nota rivista di Gossip: l'ultimo numero di "Vero", infatti, sostiene che nel futuro della bella salentina ci sarebbe ancora la televisione.

Stando ai rumors che circolando nel mondo dello spettacolo, Maria De Filippi sarebbe pronta a tornare alle origini per la fase serale di Amici 19. Dopo aver provato a rivoluzionare il regolamento del prime time, prima eliminando i direttori artistici e poi mettendone due poco incisivi (Ricky Martin e Vittorio Grigolo nel 2019), si dice che la conduttrice ambisca ad affidare il difficile ruolo di coach a due artiste che in passato lo hanno già fatto brillantemente.

Sarebbero Emma Marrone ed Elisa Toffoli le cantanti alle quali la presentatrice starebbe pensando di mettere a capo dei "Bianchi" e dei "Blu" nella prossima primavera, ovvero le due che hanno ricoperto questo ruolo per ben tre volte nelle ultime edizioni del talent-show.