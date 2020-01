Il Paradiso delle Signore 4 comincia un'altra settimana all'insegna delle emozioni e dei colpi di scena con i personaggi della Milano degli anni '60. Nel grande magazzino del capoluogo lombardo, durante la puntata di lunedì 3 febbraio, Angela Barbieri rinnoverà ad altre due settimane la sua prova. Per Marcello e Salvatore sarà tempo di rinnovamenti e penseranno di prendere una televisione per trasmettere in caffetteria le puntate di Sanremo. Nel frattempo, Achille continuerà a corteggiare Adelaide scatenando la gelosia di Umberto, mentre Federico sarà dimesso dall'ospedale e troverà in casa una strana atmosfera.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 3 febbraio: Angela continuerà il lavoro come commessa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 3 febbraio raccontano che in caffetteria ci sarà voglia di novità. Marcello e Salvatore, infatti, dopo aver acquistato il juke-box avranno la buona idea di noleggiare un televisore. Il Festival di Sanremo sarà alle porte e i due nuovi proprietari vorrebbero che i clienti seguissero l'importante evento musicale nel loro bar. Anche Marta e Vittorio saranno interessati al Festival: dalla loro casa ascolteranno le ultime notizie in radio riguardanti la manifestazione canora.

Spoiler Il Paradiso delle 4, trama puntata del 3 febbraio: Achille corteggerà Adelaide

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 3 febbraio rivelano che nella puntata di lunedì Angela supererà il primo giorno di prova al grande magazzino. Il prossimo step sarà un ulteriore periodo retribuito di die settimane per cui verrà assunta e la ragazza sarà molto felice per questa nuova possibilità. Nel frattempo Achille Ravasi non si arrenderà e proseguirà con il corteggiamento della contessa Adelaide, ma Umberto non accetterà questa situazione.

Il commendatore, infatti, sarà geloso e si sentirà molto ferito dalla progressiva vicinanza dei due: dichiarare il suo sentimento alla cognata non ha risolto il grave divario che si era creato tra loro.

A casa Cattaneo sarà di ritorno Federico che verrà dimesso dall'ospedale in seguito all'intervento che non è andato come tutti si auguravano. Silvia non avrà il suo solito comportamento da mamma premurosa e ospitale, ma sarà piuttosto turbata.

Il suo atteggiamento inusuale susciterà preoccupazione in Luciano. Il ragioniere si confiderà con Clelia e la capocommessa sarà pronta ad ascoltarlo e a dargli dei buoni consigli.

Il Paradiso delle Signore 4 è la soap pomeridiana di Rai 1 che ogni giorno dà appuntamento a più di un milione di persone dalle 15:40. Il grande successo di quella che era partita come una fiction serale ha convinto gli autori a dare il via alle stagioni pomeridiane.