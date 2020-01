In queste ultime ore, in rete non si parla d'altro che delle frasi offensive pronunciate da Antonio Zequila nei confronti di Patrick Ray Pugliese all'interno della casa del Grande Fratello. Tra le risate di altri due concorrenti, Zequila si sarebbe sfogato mostrando tutta la sua insofferenza nei riguardi di Patrick, utilizzando delle parole che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social. 'Leghiamolo al palo e torturiamolo, Sfondagli il cranio' sono solo alcuni delle frasi che hanno indignato il pubblico del GFVip 4, che chiede provvedimenti contro il concorrente.

Antonio Zequila contro Patrick: 'Sfondagli il cranio' e il pubblico del Gf Vip 4 si rivolta

Patrick Ray Pugliese è sicuramente uno dei concorrenti più amati dal pubblico del Gf Vip 4 ma a quanto sembra, non dagli altri inquilini della casa di Cinecittà che, in queste settimane, lo hanno mandato ripetutamente in nomination. Nelle ultime ore ad esempio, Antonio Zequila parlando con Malnati e Denver, si è lasciato andare a delle prese in giro sprezzanti nei riguardi del coinquilino, utilizzando frasi offensive: 'Leghiamolo al palo e torturiamolo'.

Parlando invece con uno dei tre 'boni' entrati lunedì scorso, avrebbe detto: 'dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio'. Parole che hanno scatenato uno tsunami in rete dove gli utenti chiedono la presa di seri provvedimenti contro Zequila.

Il web insorge contro 'Er mutanda' e ne chiede la squalifica dal Gf Vip 4

Le espressioni offensive di 'er mutanda' contro Patrick Ray Pugliese non sono passate inosservate e su twitter in particolare, gli utenti chiedono addirittura la squalifica del concorrente, così come avvenuto per Salvo Veneziano qualche settimana fa.

In attesa di scoprire se Alfonso Signorini riterrà quanto detto da Zequila una 'iperbole', la bufera non tende a placarsi e, solo con la diretta del prossimo 31 gennaio, si scoprirà cosa accadrà ai protagonisti dell'incresciosa vicenda. Sta di fatto che Patrick, all'interno della casa, sa perfettamente di essere oggetto di una sorta di bullismo, sia per il suo peso, che per il fatto di russare durante la notte, ma il gieffino la prende con ironia.

Forse anche per questo suo modo di fare è tanto amato amato dal pubblico del Grande fratello.

Gf Vip 4, Patrick Ray Pugliese in nomination con Rusic e Montovoli

In attesa di scoprire come verrà gestita l'incresciosa vicenda che vede Zequila al centro delle polemiche, nella diretta del prossimo 31 gennaio si scoprirà se Patrick uscirà indenne dal tele voto che lo vede contrapposto a Rita Rusic e Andrea Montovoli. I tre infatti, sono i nominati di questa settimana e, solo nel corso della nuova puntata del Gf Vip 4, si scoprirà il loro destino. Da quanto emerge attraverso alcuni sondaggi in rete, Ray Pugliese dovrebbe proseguire il suo cammino all'interno della Casa, essendo uno dei concorrenti più amati dal pubblico, che lo hanno apprezzato sin dai tempi della sua partecipazione alla quarta edizione del Reality Show.