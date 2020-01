È risaputo che Emma Marrone non è una persona rancorosa: dopo aver perdonato i tradimenti di molti ex oppure quelli di amiche come Elodie Di Patrizi, oggi la cantante ha riconfermato questo lato del suo carattere con un gesto che sta facendo molto discutere. La pugliese, infatti, ha bonariamente imitato Gilda Ambrosio in una Storia di Instagram fatta in ascensore: tra le due ex di Stefano De Martino, infatti, pare essere nata una bella complicità nell'ultimo periodo.

Emma imita Gilda sui social: la foto in ascensore fa sorridere

Ieri, domenica 5 gennaio, su Instagram è andato in scena un siparietto che è destinato a far discutere: due ragazze che sono legate da un comune passato sentimentale, hanno reso pubblica la loro neonata amicizia. Stiamo parlando di Emma Marrone e Gilda Ambrosio che, dopo aver amato Stefano De Martino in momenti diversi, oggi pare abbiano stretto un rapporto inaspettato.

A catturare l'attenzione degli amanti del Gossip, è stata una foto che la cantante ha pubblicato sul suo account: nello scatto in questione, la "Brown" si trovava in ascensore e tentava di riprodurre una strana posa allo specchio.

"Gilda, ci ho provato", ha scritto la salentina taggando la stilista nella Storia che, pochi minuti dopo, è stata condivisa da quest'ultima sul suo profilo personale.

La napoletana si è fatta una sonora risata nel vedere la 35enne in difficoltà con una particolare posizione che lei assume spesso quando si fa dei selfie in ascensore.

Il passato in comune con Stefano

Se questo scambio di battute su IG sta facendo rumore, è perché Emma e Gilda hanno amato lo stesso uomo: Stefano De Martino.

La cantante ha fatto coppia con il napoletano per circa 4 anni, tra alti e bassi, fino al 2012 quando lui ha conosciuto e si è innamorato di Belen Rodriguez. La stilista, invece, è stata l'unica ragazza con la quale il ballerino si è fatto vedere in giro dopo la separazione dalla moglie: in un'intervista che ha rilasciato un paio d'anni fa, il presentatore Rai ha ammesso che la Ambrosio è l'unica fidanzata ufficiale che ha avuto nel periodo in cui è stato lontano dall'argentina.

Qualche estate fa, inoltre, i siti di gossip mormoravano di un presunto incontro a Ibiza tra i tre protagonisti di questa storia: Emma, Stefano e Gilda avrebbero trascorso qualche ora insieme in vacanza stando ben attenti a non farsi beccare dai paparazzi, e sarebbero state gettate proprio in quell'occasione le basi dell'amicizia tra le due donne.

Oggi che De Martino è di nuovo felice accanto alla madre di Santiago (con la quale è in vacanza in Svizzera da circa dieci giorni), due sue ex solidarizzano sui social network inaspettatamente.