Amore al capolinea? Francesca Pascale racconta tutte la verità sul Gossip che da giorni sta ormai circolando in rete e sui giornali. Secondo quanto riportano diverse testate infatti, la love story tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi sarebbe ormai giunta al capolinea. Secondo quanto viene riportato, il presidente di Forza Italia, avrebbe cercato l'amore tra le braccia di un'altra donna. Secondo quanto riporta all'intervista rilasciata a Novella 2000, non ci sarebbe nessun tradimento in atto ma Marta Fascina dorme ad Arcore solo per lavoro.

Francesca Pascale però, tranquilla più che mai, racconta tutta la verità e rilascia delle affermazioni ferme e dure che non lasciano spazio ad equivoci.

Francesca Pascale: 'Dorme ad Arcore ma si tratta solo di lavoro'

Il gossip proveniente da Arcore circola ormai da diverso tempo. si dice infatti che Silvio Berlusconi abbia trovato l'amore tra le braccia di Marta Fascina, deputata di Forza Italia. Francesca Pascale ha ritenuto opportuno intervenire sulla questione e difendere la sua relazione. La donna infatti ha raccontato a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che Marta Fascina dorme proprio ad Arcore ma che non tutto è come sembra.

La ragazza inoltre afferma che anche lei è venuta a conoscenza di tutto tramite il web ma che nulla c'è di vero, almeno per il momento. La donna infatti spiega che Marta Fascina è stata scelta per affiancare Silvio Berlusconi sul lavoro da Licia Ronzulli, una senatrice di Forza Italia. Marta era sua assistente ed è stata messa al fianco di Berlusconi per sostenerlo sul lavoro. Vero è che dorme ad Arcore ma questo è un'abitudine per Berlusconi.

Infatti diversi suoi collaboratori lavorano e vivono nel palazzo. La Pascale infatti afferma che da sempre Silvio ha i suoi collaboratori in casa. Il presidente di Forza Italia inoltre continua a dormire a casa della Pascale con i loro amati cani.

'Scoprissi qualcosa, tra me e il Presidente finirebbe tutto'

La Pascale è stata precisa e allo stesso tempo dura nelle sue affermazioni. Dice infatti di non aver altro da dire su quanto letto online e su quanto riferito dal direttore di Novella 2000.

Aggiunge però che se dovesse mai scoprire che tra Berlusconi e la Fascina ci fosse qualcosa di più intimo, tra di loro finirebbe subito tutto. Alla domanda di Alessi, in cui le chiede se fosse sicura di questa scelta, la Pascale risponde netta: "Sarà così... dopo 15 anni".

Per il momento quindi sembra che ogni dubbio e ogni mistero sia stata sfatato e che la loro relazione continui a gonfie vele nonostante la grande differenza di età.

Ricordiamo infatti che Silvio Berlusconi ha 83 anni mentre Francesca Pascale ne ha 34. I due però sono uniti più che mai e hanno costruito insieme una relazione stabile e duratura su cui quasi nessuno avrebbe scommesso.