Da quando, venerdì scorso, il sito web TvLine ha diffuso la notizia che Justin Chambers non avrebbe più fatto parte del cast di Grey's Anatomy, l'attenzione dei fan si è immediatamente concentrata sulle mille teorie circa un presunto malessere psicologico dell'attore. A una settimana dal ritorno del Medical Drama sui teleschermi americani, Six Page ha intercettato l'interprete di Alex Karev mentre lasciava il suo hotel a Los Angeles. Interrogato sullo scoop riguardante il suo presunto soggiorno nella clinica Privé-Swiss, Justin Chambers ha risposto con un secco "forse", non smentendo - di fatto - i rumors riguardanti i recenti problemi di ansia e depressione che lo avrebbero colpito.

Justin Chambers sull'abbandono a Grey's Anatomy: 'È stata una decisione difficile'

L'attenzione di Justin Chambers si è poi concentrata sull'avventura vissuta, per ben 15 anni, sul set del Medica Drama che lo ha reso famoso. Estremamente riconoscente verso la produzione, i colleghi e i fan, l'attore ha quindi ribadito quanto già detto sui suoi canali social venerdì scorso. Ecco le sue parole: “Grey’s Anatomy mi ha sempre supportato molto e gliene sono grato. È stata una grande esperienza. Sono molto entusiasta di quello che mi succederà.

Certo, è stata una decisione difficile da prendere! Ovunque passi 15 anni rimane una grande parte della tua vita“. Nessun pentimento sembra dunque aver colpito l'attore, sebbene abbia candidamente ammesso che la decisione di lasciare il cast di Grey's Anatomy sia stata sofferta. Ma quali sono i futuri programmi lavorativi di Justin Chambers? Stando alle sue parole pare che, come dichiarato tempo fa dalla collega Ellen Pompeo, Justin abbia voglia di dedicarsi alla produzione di documentari.

Un progetto ambizioso che verrà messo in atto "giorno dopo giorno" e subito dopo aver esaudito il desiderio più grande: dedicare tutte le attenzioni alla famiglia, all'amore e alle amicizie.

L'ultimo episodio di Grey's Anatomy con Alex Karev è già andato in onda

In attesa di assistere alle nuove avventure lavorative di Justin Chambers, l'attenzione dei fan di Grey's Anatomy si è concentrata sulla storyline conclusiva che interesserà Alex Karev.

Sebbene sia stato chiarito che l'ultimo episodio con l'affascinante chirurgo pediatrico sia andato in onda il 14 novembre, gli sceneggiatori dovranno ideare una trama alternativa che possa giustificare l'assenza definitiva dell'amato "Dottor Lucifero". Nonostante la ABC abbia già rilasciato la trama ufficiale del prossimo episodio di Grey's Anatomy, nessuna anticipazione riguardante Alex Karev è stata resa nota.

Ad infittire il mistero sono poi arrivati gli spoiler riguardanti Jo, ossia la moglie del chirurgo pediatrico. Stando alla sinossi, la dottoressa Wilson sarà regolarmente presente nonostante la già annunciata assenza del marito.