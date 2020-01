Cresce l'attesa per la messa in onda della prima puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo show in quattro serate condotto da Milly Carlucci dove i protagonisti sono dei personaggi famosi del piccolo schermo che saliranno sul palco dello show per esibirsi nascosti da possenti maschere che serviranno a non far trapelare la loro vera identità. I nomi dei concorrenti, ovviamente, non sono stati svelati dalla padrona di casa anche se TvBlog ha ipotizzato quelli che potrebbero essere i possibili partecipanti di questa prima edizione, tra cui spiccano i nomi di Gabriel Garko e di Lorella Cuccarini.

I nomi dei possibili concorrenti de Il cantante mascherato: anche la Tatangelo in lizza

Nel dettaglio, infatti, mentre Milly Carlucci e il team del suo programma cercano di fare il possibile per non far emergere i nomi dei concorrenti in gara a partire da stasera 10 gennaio su Rai 1, sulle pagine di TvBlog sono stati fatti i nomi di coloro che potrebbero celarsi dietro le otto coloratissime maschere dello show, vale a dire: Mastino, Angelo, Leone, Mostro, Pavone, Coniglio, Unicorno e Barboncino.

Tra i nomi che sono stati fatti vi è quello di Lorella Cuccarini, l'amatissima showgirl e conduttrice che, da quest'anno, è al timone de La Vita in diretta, il programma del daytime della rete ammiraglia. Il sito dedicato al mondo della televisione ha azzardato anche il nome di Massimo Ranieri, lo showman e cantante napoletano protagonista di svariati programmi di successo su Rai 1.

Anche la bellissima Anna Tatangelo, Serena Autieri e Bianca Guaccero potrebbero celarsi dietro le maschere dello show del venerdì sera di Milly Carlucci.

Sono stati fatti anche i nomi di Gabriel Garko, che si metterebbe così in gioco in una veste del tutto nuova, così come Orietta Berti e Frank Matano. Tra i papabili partecipanti della prima stagione de Il Cantante Mascherato sono stati fatti da TvBlog anche i nomi di Sergio Assisi e Beppe Convertini, che da quest'anno è al timone di Linea Verde.

La sfida auditel tra Il cantante mascherato e il GF Vip 4

Potrebbero essere davvero questi artisti, i famosi otto che si celeranno dietro le maschere del programma? La verità verrà fuori soltanto nel corso delle prossime settimane: al termine della prima puntata in onda questo venerdì sera su Rai 1, uno dei concorrenti verrà eliminato e, a quel punto, dovrà 'smascherarsi' e rivelare la sua vera identità al pubblico.

Riuscirà Il Cantante Mascherato a conquistare il gradimento del pubblico di Rai 1?

La sfida non sarà affatto facile, dato che su Canale 5 ci sarà la seconda puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.