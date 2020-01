L'avventura di Barbara Alberti al Grande Fratello Vip, sarebbe vicina alla sua conclusione: la scrittrice ha fatto sapere che intende ritirarsi dal gioco perché non riesce a fare le nomination. Al termine della sesta puntata, la donna ha confermato che abbandonerà il gioco prima che Alfonso Signorini legga il risultato del televoto che la vede a rischio con Patrick e Fernanda.

Barbara Alberti vicina al ritiro dal Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip del 24 gennaio, è terminata con un inaspettato sviluppo relativo a Barbara Alberti: la donna, a due settimane dall'inizio del reality, ha deciso di ritirarsi perché soffre nel nominare i suoi compagni d'avventura.

Dopo un lungo dialogo a distanza con Alfonso Signorini (che ha rimproverato più volte la concorrente perché non prestava abbastanza attenzione a quello che le stava dicendo), la scrittrice ha detto che avrebbe riflettuto sull'eventualità di abbandonare il programma alla fine della diretta.

Chi ha guardato la trasmissione su Mediaset Extra la notte scorsa, ha raccontato che Barbara avrebbe già deciso di uscire dalla Casa e il momento in cui farlo.

A recare sofferenza nella Alberti, è la regola imprescindibile del GF Vip secondo la quale tutti gli inquilini devono nominarsi tra loro ogni puntata: lei non se la sente di mettere a rischio eliminazione nessuno dei compagni con i quali sta condividendo l'esperienza davanti alle telecamere.

Barbara anticipa che lascerà il Grande Fratello Vip lunedì sera

La Alberti, interpellata dagli altri inquilini sulle sue intenzioni, ieri notte ha fatto sapere: "Non vedrò il risultato del televoto, me ne vado prima. Vado via prima di venerdì prossimo, lunedì".

La scrittrice, che è in nomination con Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa, vorrebbe ritirarsi il prossimo 27 gennaio prima che Alfonso Signorini renda pubblica la preferenza della gente sui tre concorrenti a rischio (in realtà nessuno di loro lascerà il gioco perché questa votazione non è eliminatoria).

A chi le ha fatto presente che se deciderà di abbandonare la Casa senza passare per il giudizio del pubblico dovrà rinunciare al cachet per regolamento, Barbara ha risposto: "Me ne vado lunedì e mi pagano le puntate fatte".

I concorrenti del Grande Fratello Vip, dunque, oltre ad intascare una cifra per la partecipazione al format, ricevono una specie di "stipendio" per ogni diretta che affrontano e superano senza essere eliminati.

News sui cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Dopo che Barbara Alberti ha confermato la sua volontà di ritirarsi dal Grande Fratello Vip, alcuni inquilini si sono intrattenuti nell'elencare le ragioni per le quali non dovrebbe farlo: la più importante secondo loro, è quella economica.

Paola Di Benedetto, per esempio, ha detto a riguardo: "Tutti le abbiamo detto di restare. Il ritiro equivale alla perdita del cachet. Meglio aspettare che sia il pubblico a decidere di mandarti via. Basta aspettare fino a lunedì sera".

Dopo che l'influencer ha pronunciato queste parole, la regia ha staccato l'inquadratura ed ha mostrato a chi stava seguendo la diretta su Mediaset Extra un giardino vuoto.

Stando a quello che si è intuito dai discorsi dei concorrenti, comunque, sembra chiaro che tutti i personaggi del cast hanno intascato una cifra per aver accettato di partecipare al reality ma anche un'altra settimanale che corrisponde ad ogni puntata alla quale prendono parte: chi prosegue nel percorso fino alla finalissima, riceverà un compenso maggiore rispetto a chi viene eliminato in corsa. Chi invece sceglie volontariamente di ritirarsi dal gioco per qualsiasi ragione (quindi non viene escluso dal pubblico con il televoto), perde la somma che gli è stata offerta prima dell'inizio dell'avventura.