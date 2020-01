Valeria Marini, durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 4, è entrata nella Casa più spiata d'Italia per un confronto chiarificatore con Rita Rusic. Entrambe le donne sono state sposate con Vittorio Cecchi Gori, per questo tra loro c'è sempre stato un certo astio. La Rusic in passato ha accusato la sua rivale in amore di aver distrutto la serenità della sua famiglia, mentre la Marini ha sempre negato. Al termine del faccia a faccia tra le due, Antonella Elia e Antonio Zequila si sono lasciati andare a dei commenti negativi sull'aspetto fisico della prima donna del Bagaglino.

Il duo Zequila-Elia punge Valeria Marini

Terminato il vis-à-vis tra Rita Rusic e Valeria Marini, la gieffina è ritornata nella camera da letta dove ad attenderla c'erano gli altri concorrenti del reality-show di Canale 5. Antonio Zequila e Antonella Elia anziché parlare del confronto tra le due donne, hano espresso dei commenti al vetriolo sull'aspetto fisico di Valeria Marini. Il primo ha evidenziato la bellezza della Rusic anche in video, poi ha sparato a zero sulla prima donna del Bagaglino: "Lei un ce...o".

L'uomo ha espresso un giudizio anche sul lato B della Marini: "Lei è il triplo di te, la conosco bene"; non si è risparmiata neanche l'ex ragazza di Non è la Rai. La gieffina che durante la serata si è resa protagonista di uno scambio di opinioni al veleno con Fernanda Lessa, ha puntato il dito contro la 'Valeriona nazionale': "Un mostro, un ce...o colossale".

Giudizi che lasciano piuttosto perplessi anche alcuni telespettatori: nella pagina ufficiale del GF infatti, alcuni utenti hanno sottolineato come Alfonso Signorini abbia fatto finta di nulla di fronte a tutto ciò.

Valeria Marini sotterra l'ascia di guerra con Rita Rusic

L'incontro avvenuto all'interno della Casa di Cinecittà tra Rita Rusic e Valeria Marini ha portato le due donne a sotterrare l'ascia di guerra. Dopo che ognuna ha fornito la propria versione dei fatti, la Marini ha fatto sapere di voler perdonare la Rusic per tutte le cattiverie pronunciate in passato. Sebbene il confronto tra le due sia andato avanti a colpi di botta e risposta da parte di una e dell'altra, Valeria Marina ha esclamato: "Io non porto rancore, ti perdono".

A quel punto entrambe si sono alzate dal divanetto e si sono abbracciate, scambiandosi un frettoloso bacio sulla guancia.

Le intenzioni della showgirl erano piuttosto chiare, visto che appena entrata nella Casa ha chiesto alla sua rivale in amore come si trovasse ad affrontare questa nuova avventura televisiva.