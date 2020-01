Per Pago, la puntata del Grande Fratello Vip del 24 gennaio non è stata facile da affrontare: il cantautore ha parlato ancora una volta della sua ex Serena Enardu. Pacifico Settembre non ha mai negato i sentimenti che prova per l'imprenditrice sarda, ma allo stesso tempo non vuole più soffrire, per cui è ancora titubante: non sa se dare un'altra chance alla relazione con Serena, oppure se andare avanti.

In sostanza, l'artista sardo ha confermato i suoi dubbi anche nella sesta puntata del GF Vip durante la quale è stato chiamato in confessionale da Signorini.

Nonostante ciò, alcune affermazioni fanno pensare che ci sia ancora una certa disponibilità nel riaprire il cuore alla Enardu.

Pago torna a parlare di Serena

L'amore, in ogni sua declinazione, è stato protagonista della sesta puntata del Grande Fratello Vip. Antonella Elia ha ricevuto la visita del compagno, con il quale si è scambiata un bacio passionale lunghissimo; Licia ha scoperto che la fidanzata Barbara l'ha lasciata con un post su Instagram, mentre Pago ha dovuto fare i conti di nuovo con la ex Serena.

Alfonso Signorini ha chiesto al concorrente come si sentisse e ha mostrato dei video in cui il cantante si confrontava con i coinquilini. Il conduttore ha anche posto l'accento sui momenti di riflessione e malinconia che stanno accompagnando Pacifico durante il suo percorso.

Il padrone di casa del GF Vip 4 ha cercato di sostenere il cantautore, affermando che molti si riconoscono in lui: il tormento di non sapere se seguire il cuore o la testa è proprio di molti innamorati che hanno dovuto affrontare un periodo di crisi, proprio come sta accadendo a lui.

Al termine del filmato che lo ha visto protagonista, il concorrente sardo è stato chiamato in confessionale. Qui ha avuto modo di vedere un videoclip di cui Serena era la protagonista.

Pago vede un video della sua ex

Pago, in lacrime e visibilmente provato dal punto di vista emotivo, ha visto alcune Instagram Stories in cui la Enardu ha commentato i confronti che l'ex compagno ha avuto con alcune coinquiline del GF Vip.

"Non potete capire quanto è difficile vederlo e non poter parlare con lui, però non riesco a spegnere la Tv", ha detto Serena, non prima di aver fatto dei complimenti a Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia che hanno dato, a suo avviso, dei buoni consigli al cantante.

L'artista 48enne, che in settimana ha ammesso di non vedere al suo fianco altra donna al di fuori di Serena, ha commentato la situazione: "È dura, è difficile. La partita va avanti. Non voglio arrivare ai rigori, non voglio perdere questa partita, non mi voglio pentire", ha detto il cantante, lasciando intravedere un'apertura sempre maggiore nei confronti della ex.

Infatti, a conferma di ciò, rientrato nel salone, dietro domanda del conduttore, Pago ha affermato con certezza che gli sarebbe piaciuto rivedere la Enardu in casa.

Pago potrebbe perdonare Serena

Chissà se il Grande Fratello darà a Pago l'opportunità di incontrare ancora una volta Serena, o se i due dovranno attendere la fine del reality, o quanto meno la fine del percorso di Pacifico Settembre per potersi vedere. Solo guardandosi negli occhi i due potranno finalmente decidere cosa fare, se andare avanti in coppia o mettere fine una volta per tutte a questa tormentata storia d'amore.