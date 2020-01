Nella puntate di Beautiful, in onda in Italia dal 26 gennaio al 1° febbraio, Steffy firmerà le carte per ufficializzare l'adozione della piccola Phoebe. Tale "operazione" porterà molto denaro nelle tasche del dottor Reese, che finalmente potrà saldare il suo debito con gli strozzini e porre, così, fine alla minacce che venivano rivolte a sua figlia Zoe. Hope non si darà pace: vorrà sapere dal Buckingham se la piccola Beth era già effettivamente morta durante il parto.

La giovane Logan, intanto, consiglierà a Liam di stare vicino a Steffy, ma questo gesto potrebbe portare dei problemi.

Beautiful, spoiler: Steffy adotta Phoebe

Il rapporto tra Hope e Liam non procederà nel migliore dei modi. La famiglia Forrester vorrà fare il tutto per tutto pur di aiutarli, ma attualmente nemmeno loro sapranno come affrontare questo momento difficile. Liam, allo stesso tempo, cercherà di svolgere al meglio il suo ruolo di padre, per questo si recherà da Steffy per dirle che lui è pronto per essere il papà non solo di Kelly, ma anche di Phoebe, la piccola che è stata adottata dalla Forrester.

Intanto, per portare a termine l'adozione manca solo la firma di Steffy, per questo motivo quest'ultima andrà da Florence, in maniera tale da rendere tutto ufficiale.

La bambina, come già detto in precedenza, si chiamerà Phoebe, come la gemella di Steffy morta tragicamente in un incidente stradale.

Reese salda il debito con gli strozzini

Zoe e il dottor Reese, invece, non trascorreranno dei bei momenti. Nonostante Reese abbia consegnato ai strozzini un lauto anticipo, la ragazza continuerà a subire delle grosse minacce da parte di un uomo. Il dottor Reese gli comunicherà che a breve riuscirà a saldare il suo debito, ma nel mentre gli pregherà di stare lontano da Zoe.

In caso contrario non esiterà a contattare la polizia. Successivamente, grazie all'adozione di Phoebe, riuscirà a recuperare da Taylor la somma mancante che gli servirà a estinguere il debito con gli strozzini.

Il dottor Reese dovrà anche "affrontare" le domande di Hope. La giovane Logan andrà a trovarlo presso il suo ambulatorio insieme a Liam: vorrà sapere con certezza se Beth era già morta prima di nascere.

Mentre a Liam spetterà il compito di comunicare a Hope che la Forrester ha deciso di adottare una bambina. Quest'ultima notizia verrà, successivamente, ufficializzata da Ridge, il quale farà sapere a Hope, Liam e Brooke che la piccola Phoebe è ufficialmente figlia di Steffy. Per la Forrester questo è un momento molto speciale, per tale motivo la giovane Logan suggerisce a Liam di stare vicino a Steffy e di raggiungerla. Hope, però, non immaginerà che questo gesto potrebbe far scoppiare una brutta crisi.