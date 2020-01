Continua il periodo di riflessione per Pacifico all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il chiodo fisso di Pago è la sua ex fidanzata Serena Enardu: da quando l'imprenditrice sarda gli ha fatto visita, il cantautore non ha mai smesso di pensare a lei. La donna gli ha dichiarato i suoi sentimenti e sebbene sia molto dubbioso circa ciò che dovrà fare una volta terminato il reality, Pago è innamorato dell'ex tronista. Però, confidandosi con Paola Di Benedetto ha confessato che teme di potersi pentire in futuro se dovesse tornare da lei.

Pacifico su Serena: 'Vorrei tornare da lei ma...'

Pacifico non sa ancora se dare un'altra possibilità alla sua storia con Serena o se chiudere definitivamente con lei voltando pagina. Questa è la sintesi del pensiero che Pago ha confidato a Paola Di Benedetto ,la quale sta affrontando con lui l'esperienza del Grande Fratello Vip. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha affermato di aver visto in Serena una donna innamorata che vuole tentarle tutte per avere un'altra occasione, ma Pago adesso è più concentrato su se stesso e su ciò che potrà essere meglio per lui.

'Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi', ha detto Pacifico parlando con Paola. Se l'amore è presente, lo è altrettanto la paura di stare male così come accaduto durante l'esperienza di Temptation lsland Vip. Il cantautore, però, è cosciente del fatto che ciò che è accaduto durante il reality estivo dipende anche dal fatto che non si è reso conto prima di arrivare in Sardegna di quanto fosse delicata la sua situazione con la Enardu.

Pacifico: 'Devo essere sicuro io'

Pago si è detto lieto del modo in cui Serena si è riavvicinata ammettendo i suoi sentimenti durante l'incontro al Gf Vip ma sente anche adesso è giusto dare la priorità a se stesso. 'Devo essere sicuro io adesso, non voglio avere ripensamenti in futuro', ha proseguito Pago nella sua chiacchierata con la Di Benedetto.

Serena dal canto suo sui social continua a proclamare il suo interessamento nei confronti di Pago.

D'altra parte anche il cantautore non ha mai messo in dubbio il suo amore. Anche Miriana Tevisan, ex moglie di Pacifico entrata nella casa del Gf Vip per una sorpresa, ha invitato il concorrente a dar retta al suo cuore e tornare da Serena qualora lo desiderasse realmente.

Tempo di scelte per Pacifico

Ora tutto è nella mani di Pacifico: ha faticato molto ad allontanarsi da Serena ma adesso è tempo di bilanci. Il cantante deve capire come procedere nella sua vita. e soprattutto se avere al suo fianco la Enardu o voltare pagina. I prossimi giorni nella casa più spiata d'Italia saranno per lui decisivi.