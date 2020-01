Ivan Gonzalez ha ricevuto una visita all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, dove si trova in qualità di concorrente. Paola Caruso, infatti, ha chiesto ed ottenuto di poter parlare con l'ex tronista di Uomini e Donne durante la diretta del reality del 15 gennaio. La showgirl ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo che Gonzalez l'ha più volte nominata sia all'interno della casa che fuori, definendola addirittura come un serpente velenoso. Durante il colloquio è stata nominata anche Sonia Pattarino, la quale aveva commentato sarcasticamente l'ingresso dello spagnolo avvenuto venerdì scorso.

Ivan e Paola a confronto

'Io ho fatto tutto con il cuore. Noi siamo andati a Supervivientes nel bene e nel male. Non ci siamo piaciuti, capiti', ha esordito Paola rapportandosi a Ivan al quale ha regalato un serpente di peluche visto che lui l'aveva paragonata a questo animale. Poi la Caruso ha proseguito affermando che lei non ha mai insinuato che Gonzalez fosse gay, ma solo che tra di loro non era mai accaduto nulla di fisico.

'La mia sensazione è che fai questo con tutte le donne', ha poi proseguito Paola affermando che se lui si rapporta in un determinato modo con le ragazze, essendo molto bello crea false illusioni.

E così la showgirl ha nominato tutte le donne con cui Ivan si è rapportato da quando è in Italia. 'Tu hai preso in giro tutte me, Sonia, Valeria (nrd. Marini). Non ci metti il cuore', ha detto la Caruso che ha causato la replica di Ivan soprattutto per quanto riguarda la Pattarino.

Ivan: 'Perché parli di Sonia?'

'Perché parli di Sonia? Sonia non ha mai parlato male di me', ha detto perentoriamente Ivan.

Chi segue il GF Vip sa bene però che l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato di non essere più innamorato da ben otto anni, sminuendo in tal modo la sua relazione con la Pattarino. Le parole di Ivan e di Paola in ogni caso non hanno lasciato indifferente il popolo del web.

Gli internauti, infatti, si sono chiesti in modo ironico se il riferimento della showgirl all'assenza di fisicità con Ivan sia da riportarsi anche a Sonia.La differenza però è che la Pattarino e il Gonzalez sono stati insieme per diversi mesi, per cui se non ci fosse stato nulla di fisico risulterebbe davvero strano.

I fan della ex coppia sia spettano ora che anche Sonia possa avere la possibilità di confrontarsi pubblicamente con il suo ex fidanzato.

Ivan e gli altri concorrenti proseguono la loro avventura

Intanto prosegue l'avventura di Ivan e degli altri concorrenti del reality. Tra argomenti seri come quello della violenza sulle donne e la maternità, e faceti come le prime baruffe tra i concorrenti, il Gf Vip 4 sta pian piano ingranando.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Grande Fratello

La prossima puntata del reality andrà in onda il prossimo venerdì, e di certo anche in quell'occasione non mancheranno confronti e colpi di scena.