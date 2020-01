Ivan Gonzalez, dopo il suo ingresso scoppiettante nella casa del Grande Fratello Vip 4, ha iniziato a "raccontarsi" ai suoi coinquilini. La frase che lo spagnolo ha pronunciato per presentarsi nel reality nei giorni scorsi ha fatto infuriare Sonia Pattarino: l'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti detto che sono sempre le donne a scegliere lui e che lui non ha mai scelto nessuna. E di certo le nuove affermazioni di Ivan non lasceranno indifferente la giovane ex fidanzata. Gonzalez ha infatti dichiarato di non essere innamorato da 8 anni: il web è insorto, chiedendosi ironicamente se la scelta al castello durante la festa del dating show di Canale 5 non sia stata un miraggio.

Le affermazioni di Gonzalez sulla sua situazione sentimentale

Come tutti gli altri concorrenti del GF Vip4, anche Ivan, che è entrato nella casa più spiata d'Italia lo scorso venerdì 10 gennaio, pian piano sta cominciando a raccontare un po' di sé e della sua vita. La frase pronunciata al suo ingresso, circa il suo 'essere preda' e non 'cacciatore' con le donne, ha incuriosito molto i suoi compagni di avventura, oltre a fare infuriare la sua ex Sonia Pattarino, con cui è stato fidanzato fino alla scorsa estate.

Adesso, Gonzalez ha approfondito l'argomento affermando di non essere più innamorato da ben 8 anni.

Infatti, parlando con Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro, Ivan ha detto chiaramente che molto probabilmente non ha mai conosciuto il sentimento dell'amore. Questa frase presenta delle note stonate per tutti coloro che hanno seguito il percorso dello spagnolo a Uomini e Donne. Fu proprio lui a chiedere alla bella Sonia di diventare la sua fidanzata, durante la splendida festa organizzata al castello da Valeria Marini, con la quale aveva instaurato un feeling particolare durante Temptation Island Vip. Il pubblico del dating show perciò si è sentito preso in giro.

La reazione del web alle parole di Ivan

Mentre si attende una replica di Sonia a tali affermazioni, visto che durante il loro fidanzamento non sono mancate dediche affettuose e frasi d'amore da parte di Ivan nei suoi confronti, gli utenti dei social non hanno mancato di commentare le sue dichiarazioni.

Con tono sarcastico, molti si sono chiesti se abbiano solo immaginato la scelta di Gonzalez o se ci sia stata veramente alla luce delle ultime rivelazioni dell'ex tronista.

Inoltre, c'è chi ha definito addirittura 'penoso' l'atteggiamento adottato da Ivan, il quale da quando è entrato in casa non ha ancora parlato della Pattarino. Ma è evidente che il grande pubblico lo conosce proprio per il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Tutti dunque si aspettano che lui spenda qualche parola per la ragazza che, dopo averlo corteggiato per mesi, non ci ha pensato due volte a volare in Spagna con lui per poter condividere la quotidianità. Il Gf Vip è appena iniziato, non resta che attendere l'evoluzione del percorso di Ivan nella casa. In molti sperano di poter vedere un confronto in diretta tv con Sonia.