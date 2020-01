Miriana Trevisan è tornata a parlare del suo ex marito Pago e di Serena Enardu: in un'intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola dal 15 gennaio, la showgirl ha affermato di aver trovato poco opportuna la scelta dell'imprenditrice sarda di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4. Inoltre, Miriana ha aggiunto che, adesso che ha un nuovo equilibrio con Pago, lei stessa non si tirerebbe indietro se ci fosse modo di incontrare il cantautore per poterlo sostenere. In ogni caso, la Trevisan è consapevole che il padre di suo figlio nutre ancora amore nei confronti di Serena.

Miriana: 'Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo'

'Al posto di Serena non sarei entrata nella casa del GF Vip', ha affermato Miriana in un'intervista pubblicata nella rivista di Alfonso Signorini, conduttore de reality. Secondo la showgirl, la scelta migliore che poteva fare la Enardu era quella di attendere e dare spazio a Pago. 'Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo', ha poi aggiunto la donna che però dopo questa stoccata ha rivolto un pensiero positivo nei confronti di Serena.

Secondo Miriana, il gesto della Enardu non è del tutto da condannare, poiché è stato un modo di esporre i suoi sentimenti a Pago.

'Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei', ha detto la Trevisan mostrando una sorprendente solidarietà femminile. In tal modo la donna si è contrapposta di fatto alle affermazioni di Giovanni Conversano, che vede l'ex tronista interessata solo alle telecamere ed alla visibilità.

Miriana pronta a fare una sorpresa a Pago

Successivamente, durante l'intervista, Miriana ha spiegato che qualora ci fosse modo di fare una sorpresa a Pago all'interno della casa lei accetterebbe.

Il motivo è che adesso tra lei e il suo ex marito i rapporti sono cambiati e ciò che li lega, come lei stessa ha detto di recente anche sui social, è un amore di tipo fraterno. In ogni caso, Pago in questo momento ha sicuramente bisogno di circondarsi di affetto.

Infine, Miriana si è detta convinta che Pago è ancora molto innamorato di Serena. Quello che ha perso il cantautore, sempre a detta della sua ex moglie che lo conosce bene, è la fiducia, ma in ogni caso Pacifico non interromperebbe il viaggio appena intrapreso all'interno della casa del Grande Fratello Vip per andare dalla Enardu.

Miriana e Pago: amore fraterno

Dalle parole di Miriana si capisce che con Pago l'amore passionale è finito, ma l'ex ragazza di Non è la Rai, tiene molto al cantautore che resta sempre il padre di suo figlio. E chissà che Alfonso Signorini non prende la palla al balzo e non decida di far entrare anche Miriana nella casa del Grande Fratello Vip 4 per fare una bella sorpresa a Pago.