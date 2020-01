Il Paradiso delle Signore 4 non finisce mai di sorprendere i propri affezionati telespettatori. Per le prossime settimane, infatti, sono previste tre nuove entrate che sicuramente arricchiranno le trame e porteranno scompiglio nelle vite dei personaggi. Gli attori Verdiana Costanzo, Sebastiano Gavasso e Tommaso Basili sono pronti a fare il loro ingresso nella soap di Rai 1.

Una fotomodella entrerà al Paradiso e sarà colpita da Marcello

Grande novità al Paradiso delle Signore 4: dal 24 gennaio, infatti, arriverà Lorena Mascoli (Verdiana Costanzo).

Il nuovo personaggio sarà un'attrice di fotoromanzi, che in un primo momento sembrerà vanitosa e seducente, ma poi si rivelerà più dolce. Secondo le anticipazioni la bella ragazza sarà molto colpita dal fascino di Marcello. Barbieri si lascerà sedurre dalla nuova conoscenza o resterà fedele al pensiero di Roberta, la prima ragazza che gli ha rubato il cuore? E Roberta, alla fine, sceglierà di restare con il suo fidanzato sebbene abbia ammesso di non provare più amore per lui? Se quest'ultima prenderà la decisione di non ascoltare il cuore, probabilmente Marcello si lascerà andare alla nuova avventura con leggerezza.

Accanto a Lorena Mascoli, al Paradiso, farà il suo ingresso un altro nuovo personaggio: Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso). L'uomo sarà l'agente della fotomodella e il suo elegante fascino non passerà di certo inosservato. L'editore di fotoromanzi sceglierà Il Paradiso delle Signore per allestire i suoi set e al grande magazzino si respirerà un'aria carica di sogni e nuove possibilità. Chi riuscirà a conquistare il bel editore?

Tra le Veneri, Marina sogna di fare l'attrice e potrebbe essere rapita dalla figura dell'agente, ma anche Irene con la sua ambizione potrebbe aspirare a una storia con lui.

Novità al Paradiso delle Signore 4: nuovo amore per Clelia

Inoltre, nella puntata del 12 febbraio, al Paradiso arriverà Ennio Palazzi (Tommaso Basili), un imprenditore, proprietario del cinema accanto al grande magazzino e amico di Vittorio, che a quanto pare farà colpo su Clelia.

Sarà proprio Conti a presentare il suo amico alla donna: la sua presenza farà dimenticare definitivamente la storia tormentata con il ragioniere a Clelia Calligaris? Il settimanale Telepiù parla di un vero e proprio colpo di fulmine tra i due.

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4, ultimamente, stanno raccontando di non pochi problemi per i protagonisti. La famiglia Cattaneo sta affrontando il duro incidente di Federico che potrebbe renderlo invalido a vita e Luciano non ha altri pensieri.

Clelia Calligaris, il suo vecchio amore, gli sta accanto in questo momento difficile, ma a quanto pare tra i due la storia non avrà altri spiragli e possibilità di decollare nuovamente.

Clelia avrà un colpo di fulmine al Paradiso delle Signore

Dopo gli ultimi problemi che hanno sorpreso le vite degli amati protagonisti, finalmente arriveranno delle novità positive che riusciranno a colmare la tristezza vissuta dai personaggi della Milano degli anni '60.

Come si comporteranno le nuove entrate all'interno della seguitissima soap targata Rai?

Per conoscere gli sviluppi delle storie degli altri protagonisti e gli intrecci con le vite dei nuovi arrivati, non resta che seguire la soap di Rai 1. Il Paradiso delle Signore 4 va in onda ogni pomeriggio, a partire dalle 15:40 dal lunedì al venerdì. Su Raiplay, inoltre, sono disponibili gli episodi di tutte le stagioni, per chi ha nostalgia o chi non può seguire le puntate al momento della messa in onda. Per guardarle è sufficiente solo una registrazione gratuita al momento dell'iscrizione alla piattaforma Rai