Ieri sera ha preso avvio la quarta edizione del grande fratello vip, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Tra i concorrenti che sono entrati nella casa più spiata d’Italia, c’è anche Antonella Elia, la famosa conduttrice televisiva, che negli ultimi mesi ha avuto forti scontri con la bellissima influencer Taylor Mega. Le due si sono confrontate prima da Piero Chiambretti e poi da Barbara D’Urso nel suo Live non è la D’Urso. In queste occasioni sono volate parole forti e pesanti. Nessuna dalle due ha intenzione di porre le armi.

Taylor ieri sera ha guardato il Grande Fratello, e ha commentato con i suoi follower l’entrata in casa della sua acerrima nemica. Mega attacca la Elia in diretta, esclamando:‘È l’ingresso che merita’.

Antonella Elia entra nel tugurio del grande fratello vip

A differenza di tutti gli altri vip presentati ieri sera, entrati dalla classica porta rossa del gf, gli autori del programma hanno pensato di riservare ad Antonella un trattamento particolare. La showgirl, infatti, è entrata nel loft di Cinecittà attraverso un lungo corridoio pieno di vernice e di sostanze di ogni genere.

Un ingresso col botto per la Elia che è arrivata a destinazione, con tanta fatica, con l’abito di paillettes completamente sporco. La bella influencer non ha perso l'occasione per commentare questo singolare episodio. Da come parla sembra essere soddisfatta del trattamento che è stato riservato alla concorrente del reality di Canale 5. Dopo aver commentato in diretta, infatti, prepara una vendetta con i fiocchi. Pubblica il video della sua entrata lo scorso anno in occasione della finale del grande fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. Taylor entrò dalla porta rossa con un abito super aderente, in tutta la sua bellezza, suscitando da subito le attenzioni dei ragazzi della casa. Subito dopo, la Mega ha postato anche un video della sua doccia all’interno del gf. Avvolta in un bikini che metteva in evidenza le sue forme, Taylor ha voluto sottolineare che tra lei e Antonella, la star non era di certo la Elia.

Insomma, gli animi tra le due prime donne della televisione italiana non sembrano per niente essersi placati, anzi sono più accesi che mai. Resta solo da attendere che la Elia parli con i suoi compagni d’avventura degli scontri con la Mega. Chissà che gli autori decidano di mandare l’influencer nella casa per un acceso confronto a favore di telecamera.

Serena Enardu in studio perché vuole chiarire con Pago

Grande protagonista della puntata di ieri sera è stato certamente Pago, il musicista che durante la scorsa estate è stato il protagonista assoluto di Temptation Island Vip. In quella occasione, lui e la sua storica fidanzata Serena Enardu, si erano lasciati. Proprio Serena ieri era presente in studio, in quanto intenzionata a chiarire definitivamente con il suo vecchio amore. Venerdì sera, nel corso della seconda puntata del grande fratello vip, si saprà se Serena avrà la possibilità di entrare una settimana in casa per discutere con Pago, mettendo un punto a questa tormentata vicenda.