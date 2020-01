Giovedì 30 gennaio torna un nuovo appuntamento con il simpatico Terence Hill protagonista di "Don Matteo 12". La fiction che continua a tenere compagnia ai fan, che non si perdono un appuntamento con le allegre vicende della canonica e della caserma di Spoleto, è giunta al quarto episodio di questa dodicesima edizione. Le anticipazioni della quarta puntata ci raccontano di Natalina che ritrova suo padre Manlio e di Anna che cerca di aiutare Sergio.

Anticipazioni quarta puntata della fiction

L'appuntamento con la quarta puntata della fiction con Terence Hill nei panni del parroco-detective in sella alla sua bici, è fissato per giovedì su Rai 1 alle 21:25 circa.

Natalina riabbraccia suo padre, un caso fortuito li fa finire l'una tra le braccia dell'altro, ma le cose non vanno per il verso giusto. Don Matteo scopre qualcosa su Manlio che potrebbe deludere di nuovo Natalina. La perpetua di Don Matteo, dopo un'iniziale diffidenza nei confronti dell'anziano, inizia a provare per Manlio un sentimento d'affetto, il legame di sangue tra i due si fa sentire.

Ines, la figlia di Sergio, che è stata affidata dalla nonna alle cure di Don Matteo, poichè l'anziana donna non riesce più ad occuparsene, è stata affidata al pm Nardi a cui inizia ad affezionarsi.

Anna e Marco continuano ad avere una relazione altalenante, Sergio l'ex ergastolano che è finito in carcere incolpandosi di un reato che non ha commesso, sembra essere il motivo della nuova crisi della coppia. Anna, per dare all'uomo la possibilità di riabilitare la sua immagine e tornare a vivere dopo la brutta esperienza del carcere, gli affida la riparazione della sua auto.

Il pubblico della fiction è preoccupato proprio per la storia d'amore tra Marco ed Anna, finiranno con il lasciarsi o convoleranno a nozze?

Per sapere come si evolverà la vicenda non perdetevi l'appuntamento del 30 gennaio, con questo nuovo episodio dal titolo "Onora il padre e la madre" trasmesso da Rai 1 alle 21:25 circa.

Replica e ascolti puntata precedente

Continua il successo della fiction Don Matteo, che ha nel suo cast oltre all'ex attore di film western Terence Hill, Nino Frassica. Il comico veste i panni di un carabiniere un po' pasticcione che ha un ruolo comico.

Ad entrambi è dovuto il successo della fiction che nella puntata del 23 gennaio ha registrato ottimi ascolti, che si sono assestati sul 26,8% di share, con più di 6 milioni di telespettatori, sfidando, e superando senza problemi uno dei film di Checco Zalone trasmesso da Canale 5.

Chi volesse seguire le repliche, non potendo seguire le puntate di Don Matteo 12 in diretta su Rai 1, può farlo grazie all'app Rai Play. L'app scaricabile su tablet e smartphone permette di vedere le repliche dei programmi Rai e di seguirli in streaming mentre vanno in onda in diretta TV. Per poter accedere ai contenuti basta registrarsi gratuitamente.