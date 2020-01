Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Pasquale Laricchia di sapere cosa pensasse di lui Barbara Alberti. In più di un'occasione la scrittrice umbra ha espresso un giudizio molto negativo nei confronti del suo coinquilino, tanto che per molti telespettatori la gieffina meritava un provvedimento. L'argomento questa mattina è stato trattato anche a Mattino 5 e alcuni degli ospiti hanno bacchettato la gieffina.

Il conduttore del reality di Canale 5, chiamando i due diretti interessati, ha mostrato un video con le affermazioni della Alberti.

La donna non solo ha rivelato che secondo lei Laricchia parla molto, ma lo ha anche definito un uomo che potrebbe fare del male alle donne. Affermazioni piuttosto gravi che hanno indignato tutti, anche se Pasquale ha reagito con molta ironia.

Francesco Mogol critica il comportamento di Barbara Alberti

A Mattino 5 il parterre di ospiti scelto da Federica Panicucci ha criticato duramente il comportamento di Barbara Alberti. Da Francesco Mogol ad Elisa Toti per poi passare ad Augusto De Megni, il pensiero è stato unanime.

Dopo aver mandato in onda il confronto tra Barbara Alberti e Pasquale Laricchia, Mogol ha preso le difese del gieffino neo eliminato: "Meglio una persona che parla tanto, ma dice le cose in faccia piuttosto che una persona che parla poco e le dice alle spalle." In un secondo momento l'opinionista Mediaset ha rincarato la dose: "La Alberti mi ha deluso." Secondo Francesco Mogol, la scrittrice umbra avrebbe potuto affrontare l'argomento direttamente con il suo coinquilino.

A pensarla alla stessa maniera è stata anche Elisa Toti, che ha sottolineato come la gieffina dopo quelle affermazioni fuori luogo non abbia fatto neanche delle scuse a Laricchia.

Pasquale Laricchia replica alla Alberti: 'Calibrare le parole'

Pasquale Laricchia, chiuso il televoto della quinta puntata del Grande Fratello Vip 4, è stato costretto ad abbandonare la casa di Cinecittà. L'ex concorrente storico del reality show di Canale una volta tornato in studio ha replicato alle affermazioni di Barbara Alberti.

Secondo Pasquale chi entra nella casa più spiata d'Italia ha il compito di essere un esempio per i telespettatori, dunque bisogna misurare il linguaggio delle parole. Laricchia ha rivelato di avere una grande stima per la scrittrice, ma non trova bello quando si esprime con dei modi così coloriti.

Nel frattempo anche sui social network è stato espresso un giudizio negativo sulla gieffina, tanto che alcuni telespettatori hanno evidenziato che Signorini e la produzione del GF avrebbero dovuto prendere dei provvedimenti verso la concorrente.