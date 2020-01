Il comportamento di Barbara Alberti al Grande Fratello Vip 4 sembra non piacere proprio a nessuno. Il 22 gennaio Francesca Cipriani nel salotto di Pomeriggio 5 è tornata a puntare il dito contro la scrittrice umbra. Nel programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, l'opinionista abbruzzese ha accusato la 76enne di avere influenzato il televoto che ha portato all'eliminazione di Pasquale Laricchia.

L'astio di Francesca Cipriani verso Barbara Alberti risale a oltre dieci anni fa, quando le due donne hanno avuto uno scambio d'opinioni piuttosto acceso nel programma di Piero Chiambretti.

Inoltre dopo i commenti al veleno dell'intelletuale su Paola Caruso, la Cipriani non si è tirata indietro dal difendere la sua amica.

Francesca Cipriani chiede dei seri provvedimenti per la Alberti

Nel salotto di Pomeriggio 5, Francesca Cipriani ha puntato il dito contro il comportamento che Barbara Alberti sta mostrando al Grande Fratello Vip 4. L'opinionista sarebbe convinta che la produzione del reality-show in un certo modo starebbe proteggendendo la concorrente 76enne, solamente perché è un'intellettuale.

Per questo motivo la Cipriani è tornata a chiedere agli autori del GF dei seri provvedimenti verso la Alberti.

Da Barbara d'Urso Francesca ha puntualizzato come la concorrente del GF pronunci molte parolacce e dica cattiverie su tutti: "Ha insultato Paola Caruso, Imma Battaglia, Eva Grimaldi e Valeria Marini. Nessuno interviene". Inoltre, secondo l'opinionista abruzzese la gieffina avrebbe influenzato il televoto con i suoi giudizi, portando all'eliminazione di Pasquale Laricchia nella quinta puntata del reality-show: "Barbara Alberti un'esaltata, non sa quello che dice.

Dovrebbe fare la nonna e dare il buon esempio".

In realtà va detto che qualche settimana fa la scrittrice umbra è stata chiamata dagli autori nel confessionale ed è stata invitata a trattare bene gli inquilini della Casa provenienti dal tugurio.

Karina Cascella contro l'intelletuale

Il pensiero di Francesca Cipriani è stato condiviso anche da Karina Cascella. Un'altra delle storiche opinioniste di Barbara d'Urso ha puntato il dito contro Barbara Alberti.

La Cascella senza mezzi termini ha esclamato nel salotto di Pomeriggio 5 in onda mercoledì 22 gennaio su Canale 5: "È un intellettuale, è privilegiata, è intoccabile rispetto ad altri". Un pensiero che senza dubbio non rimarrà inosservato. D'altro canto anche sui social network molti utenti da qualche giorno a questa parte stanno chiedendo dei provvedimenti contro la 76enne. E pensare che prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia, i telespettatori erano entusiasti per la partecipazione della scrittrice ed intellettuale al reality-show.

Salvo Veneziano sbotta su IG: 'Due pesi due misure'

Barbara Alberti è la sovegliata speciale di questo Grande Fratello Vip 4.

Le parole pronunciate dalla gieffina all'interno della Casa sembrano non piacere a nessuno. Dopo gli attacchi di Francesca Cipriani e Karina Cascella, a gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Salvo Veneziano.

La scorsa notte l'ex concorrente del reality ha dato adito ad un duro sfogo su Instagram. Il pizzaiolo siciliano ha accusato la produzione del GF di avere utilizzato due pesi e due misure differenti: "Pretendo le stesse misure usate per me pure per gli altri." Secondo Veneziano andrebbero presi dei provvedimenti anche per Barbara Alberti e Fernanda Lessa. La prima ha espresso delle parole al limite del "politicamente corretto" su Pasquale Laricchia; la seconda invece in un litigio con Antonella Elia ha incitato alla violenza.