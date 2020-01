Dopo lo scontro fra Rita Rusic e Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip 4 è salita la tensione. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata protagonista di un duro sfogo ai danni della sua coinquilina.

I rapporti tra Rita e Adriana si sono incrinati, dopo chela Volpe ha nominato per la seconda volta la Rusic. L’ex conduttrice Rai avrebbe spiegato che finché le donne possono nominare solo altre coinquiline lei farà il nome della Rusic. Per questo motivo alcune coinquiline del reality-show di Canale 5 hanno ipotizzato che la Volpe abbia messo in atto una strategia per mandare in nomination proprio la Rusic.

Rita e Adriana ai ferri corti

Rita Rusic da quando è venuta a conoscenza di essere stata nominata da altre coinquiline della casa più spiata d’Italia, è stata protagonista di uno sfogo. La produttrice cinematografica ha espresso tutto il suo rammarico: “Mi sento ingiustamente presa di punta”. La Rusic poi ha aggiunto riferendosi ad Adriana Volpe: “Lei mi vede come un’antagonista. Io non ho mai fatto niente contro di lei o senza delicatezza nei suoi confronti. Mi sento totalmente innocente". Per questo la gieffina non riesce a darsi pace di essere in bilico all’interno del reality-show.

Nel frattempo da quando Rita Rusic e Adriana Volpe hanno discusso, le altre concorrenti hanno preso le difese di una e dell’altra. A schierarsi dalla parte dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ci sono Clizia Incorvaia, Antonella Elia e Barbara Alberti. In particolare quest’ultima ha espresso un commento al vetriolo sulla Volpe. Secondo l’intellettuale umbra, l’ex conduttrice di Rai 2 avrebbe messo in atto alcune mosse per arrivare in fondo al gioco targato Mediaset: “Rita non fa mosse, ma ha i suoi sostenitori”.

Intanto ricordiamo che Rita Rusic questa settimana si trova in nomination assieme ad Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. Nella serata di venerdì 31 gennaio capiremo dalla parte di chi stanno i telespettatori.

Il sospetto di Fernanda Lessa sulla Volpe

Nella serata di ieri, Fernanda Lessa ha parlato di un presunto piano messo in atto da Adriana Volpe. Secondo la modella, il fatto che quest’ultima abbia fatto di tutto per fargli far pace con Antonella Elia, farebbe parte di una strategia.

Fernanda e Antonella avendo chiarito la loro situazione, non si nomineranno più a vicenda, almeno finché dura l’idillio.

Ad alimentare le polemiche sulla Volpe ci avrebbe pensato anche la Elia. La showgirl in confessionale avrebbe lamentato il fatto di non poter più nominare la sua rivale, tanto da definire Adriana una ‘portatrice di pace nel mondo’. Questo argomento è stato affrontato anche da Rita Rusic con Licia Nunez.