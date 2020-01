Dopo giorni di convivenza forzata, gli equilibri all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 iniziano a scricchiolare. Rita Rusic e Adriana Volpe nelle ultime ore sono state protagoniste di un botta e risposta piuttosto acceso. La tensione tra le due gieffine era palese, dopo le nomination della quinta puntata. L'ex conduttrice Rai aveva nominato l'ex moglie di Cecchi Gori solamente perché quest'ultima non si sarebbe mai confidata con lei sulla sua vita privata.

Da quel momento le due hanno iniziato una sorta di battaglia a distanza.

La Volpe in confessionale aveva commentato in modo negativo l'atteggiamento della sua coinquilina: "Ho toccato il colosso, l'intoccabile Rita". Poco dopo la Rusic mentre si trovava nella Suite con Michele Cucuzza, aveva definito Adriana ridicola.

Rita Rusic sbotta contro Adriana Volpe: 'Non mi rompere i co...i'

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 4 Alfonso Signorini si è divertito ad accentuare una certa rivalità Rita Rusic e Adriana Volpe, definendole due prime donne. Dopo un primo chiarimento avvenuto in diretta, le due inquiline della Casa più spiata d'Italia sono arrivate allo scontro verbale.

Tutto è accaduto nella serata di martedì 28 gennaio. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori stava parlando con Michele Cucuzza, quando è intervenuta nella chiacchierata anche Adriana Volpe. L’ex conduttrice Rai ha confessato di avere nominato un'altra volta la Rusic, poiché al momento le donne possono votarsi solo tra di loro. A quel punto Rita, che è apparsa molto infastidita in volto, ha smesso di guardare negi occhi la sua coinquilina.

Atteggiamento che ha scatenato l'ira della Volpe: “Magari se mi guardi mentre ti parlo, non è che faresti male”.

“Questo tono da maestrina a me non piace”. ⚡️#GFVIPhttps://t.co/qPLTCfS0jv — Grande Fratello (@GrandeFratello) 28 gennaio 2020

Le seguenti affermazioni hanno infastidito ancora di più la Rusic, che è sbottata contro Adriana: “Non sono obbligata. Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi tu perché non sei la maestra." Rita Rusic ha proguito, affermando che finché si scherza va bene ma poi tutto ha un limite: "Questo tono da maestrina non mi piace”.

Mentre Adriana Volpe e tutti i presenti in cucina durante lo scambio di opinioni acceso sono rimasti inermi, la Rusic ha continuato come un fiume in piena: "Non sei una maestra, se proprio vuoi farla vai da Giancarlo Magalli, non con me a rompere i cog**oni".

L'ex conduttrice Rai dopo le parole della sua coinquilina ha preferito sorvolare per non gettare altra benzina sul fuoco, tanto che ha continuato a parlare con Michele Cucuzza come se non fosse mai accaduto nulla.

Andrea Montovoli dice la sua sulla Rusic: 'La gente ha paura a parlare con Rita'

Terminato il botta e risposta acceso tra Rita Rusic e Adriana Volpe, l'ex conduttrice Rai ha raggiunto in veranda Pago, Paolo e Andrea Montovoli.

La Volpe ancora allibita per quanto accaduto pochi istanti prima, ha riferito agli altri concorrenti quanto accaduto con l'ex moglie di Cecchi Gori. A quel punto Andrea Montovoli, ha confessato che forse la Rusic potrebbe essere sotto stress per l'ingresso di Valeria Marini all'interno della Casa di Cinecittà. Poi però il giovane attore ha fornito la sua opinione sulla Rusic, in merito ad un episodio avvenuto nella Suite: “La gente ha paura a parlare con Rita”. Ricordiamo, che questa settimana sono finiti in nomination proprio Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese.