In queste ore sta circolando una voce che vede protagonisti Andrea Denver e Rita Rusic. Nella giornata di martedì 28 gennaio a Pomeriggio 5 è stata aperta una busta gold che riportava un vero e proprio scoop: "Attenzione Rita conosce molto molto molto bene Andrea Denver".

Nel programma di Canale 5, Barbara d'Urso ha rivelato che l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ed il modello di Miami si sarebbero conosciuti prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Stando a quanto riportato a Pomeriggio 5, la Rusic si sarebbe informata su chi fosse Andrea Denver.

Da quel momento in poi, tra i due sarebbe iniziata una conoscenza ravvicinata.

Le dichiarazioni di Biagio D'Anelli

Il contenuto della busta gold rivelerebbe di una conoscenza particolare tra i due concorrenti del GF. Secondo Biagio D'Anelli anche a lui sarebbe stato riferito di una presunta frequentazione tra Rita Rusic e Andrea Denver. Nel salotto di Barbara d'Urso, il paparazzo ha aggiunto che i due si sarebbero incontrati nel 2017: "Ci sono dei fatti che inchiodano la signora Rusic. Secondo me, sono stati presi in giro gli autori del Grande Fratello.

Non è giusto passare dicendo che non si conoscono, quando hanno interagito."

Intanto, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato anche Angelo Perrone. Quest'ultimo è un grande amico dell'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Secondo Perrone, l'attuale gieffina non avrebbe mai conosciuto di persona il modello italiano con base a Miami. Al contrario una persona vicina a Denver avrebbe fatto di tutto per farli conoscere.

A quel punto Angelo Perrone ha tratto le sue conclusioni: "A Denver forse piaceva la Rusic. Presumo a questo punto che Andrea Denver fosse pazzo di Rita Rusic".

Ovviamente, uno scoop del genere non passerà inosservato agli occhi di Alfonso Signorini. Non è escluso che il conduttore del GF nelle prossime puntate parli dell'affaire amoroso.

Chi, intervista la fidanzata di Andrea Denver: 'Mi fido di lui'

Mentre Andrea Denver sembra essere coinvolto in un nuovo Gossip amoroso, la sua fidanzata Anna Wolf ha fornito la sua opinione sulle affermazioni di Elisa De Panicis. L'ex gieffina nella Casa aveva rivelato di avere ricevuto degli inviti in hotel dal modello. La De Panicis però, avrebbe sempre rifiutato perché il suo cuore batteva per un altro uomo.

L'attuale fidanzata di Andrea Denver, dopo essere stata intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato: "Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme." Poi però ha aggiunto: "Certo, dopo gli ultimi avvenimenti...

Ma mi fido di lui. Almeno credo". Prima di concludere l'intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la modella americana ha rivelato che quando Andrea uscirà dalla Casa, vorrà avere un confronto con lui.