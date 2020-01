Ieri sera, giovedì 23 gennaio, al GF Vip è andato in scena un divertente siparietto: le donne della Casa hanno messo su uno spogliarello per gli uomini, che hanno dato dei voti alla sensualità di tutte le concorrenti. Antonio Zequila, però, non ha apprezzato affatto la scelta di Paola Di Benedetto di non mostrare nulla del suo bellissimo corpo e le ha dato "zero". Federico Rossi, compagno della showgirl, ha usato i social network per contestare l'atteggiamento a suo parere maschilista del napoletano.

Zequila dà 'zero' a Paola al GF Vip

Esattamente come è accaduto con gli uomini qualche giorno fa, ieri sera nella Casa del GF Vip è toccato alle donne sfoggiare tutta la loro sensualità in alcuni momenti di spogliarello che sono stati ammirati e poi votati dai maschietti del cast.

Una delle inquiline più belle, però, ha ricevuto un voto bassissimo da Antonio Zequila, che non ha apprezzato la sua decisione di non mettere in mostra il suo corpo statuario. Il napoletano, giudicando lo streep di Paola Di Benedetto troppo casto, le ha dato "zero".

GF Vip, Fede Rossi contro Antonio Zequila sui social

Dopo aver assistito in diretta al momento in cui Zequila ha criticato l'atteggiamento della sua fidanzata, Federico Rossi ha deciso di esporsi su Twitter per commentare il tutto, e l'ha fatto con parole che stanno facendo molto discutere.

Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020

Sul profilo del cantante, infatti, ieri sera sono apparsi i seguenti messaggi: "Lui incommentabile.

Con quella mentalità microcefalica ed ignorante, continua a dire che in un balletto una è obbligata a togliersi la minigonna per prendere un punteggio superiore allo zero".

"Questa si chiama eleganza, che tu non conosci", ha aggiunto il giovane in riferimento allo streep casto che la sua Paola ha fatto nella Casa del GF Vip. Quando Antonio ha detto che essendo la Di Benedetto una ragazza di vent'anni con un bel fisico avrebbe dovuto spogliarsi, Federico ha ribattuto: "Esistono valori che vanno oltre la tua superficialità".

“Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli”

Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda 👍🏼 #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020

Paola in lacrime per Fede al GF Vip

"Sono orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura", ha aggiunto Rossi nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore. Il cantante del duo Benji&Fede, inoltre, si è rivolto ancora una volta ad Antonio Zequila ed ha scritto: "Er mutanda, ti commenti da solo".

La storia d'amore tra il giovane artista e Paola Di Benedetto va a gonfie vele: dopo aver superato un periodo di profonda crisi la scorsa estate, oggi i due sono innamoratissimi e pronti a superare la difficile prova della distanza imposta dalla partecipazione di lei al GF Vip 4.

Qualche giorno fa, sfogandosi in confessionale, l'influencer non è riuscita a trattenere le lacrime nel parlare del forte sentimento che prova per Federico, quello che secondo lei si può vivere una sola volta nella vita: "Mi manca tantissimo e spero che sia fiero di me". Rossi, sempre tramite i social network, ha risposto alla sua compagna con un dolcissimo messaggio che conferma tutte le promesse che si sono fatti prima che lei entrasse nella Casa.