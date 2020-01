La squalifica di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip 4, è sulla bocca di tutti: anche nel corso della puntata odierna di Mattino 5, si è parlato a lungo dell'episodio increscioso del quale si è reso protagonista l'ormai ex concorrente del reality. La moglie del siciliano, Giusy, ha provato a difenderlo ma non a giustificarlo in diretta Tv: i due si sono sentiti al telefono dopo l'espulsione e lui ha sostenuto che il suo era un atto di goliardia messo su per far ridere, non per offendere le donne.

Il Grande Fratello 'caccia' Salvo dopo le volgarità su Elisa e Paola

Sono passate poco più di 12 ore da quando la produzione del Grande Fratello Vip ha reso noto il provvedimento che è stato preso nei confronti di Salvo Veneziano. Nel tardo pomeriggio di lunedì 13 gennaio (due giorni prima della terza puntata del reality), il concorrente è stato informato che la sua avventura è terminata anticipatamente a causa delle parole offensive e volgari che ha usato nei confronti di due inquiline della Casa.

Stamattina, nel corso della diretta di Mattino 5, la moglie del siciliano ha raccontato come ha reagito la sua dolce metà quando ha scoperto di essere stato squalificato dal gioco.

"L'ho sentito al telefono ieri e non sta bene. Inizialmente non si è reso conto di quanto fosse grave quello che aveva detto, poi gli hanno fatto vedere il video ed ha capito", ha spiegato Giusy nel salotto di Federica Panicucci.

La donna ha anche fatto una netta distinzione tra il padre dei suoi figli (quello con il quale è sposata da 20 anni) e la persona che si è resa protagonista di due brutti episodi su Canale 5: "Lui non è un violento, non giustifico quello che ha fatto ma il suo è stato un atto di goliardia, di eccessiva passione".

Il provvedimento immediato del GF

Giusy Merendino ha anche informato i telespettatori che suo marito Salvo si scusa con tutti per quello che ha detto all'interno della Casa del Grande Fratello: "Si è scusato con me mille volte e si scusa anche con tutte le donne".

Ancora non è stato mandato in onda il momento in cui Veneziano è stato informato della sua squalifica: probabilmente nel daytime del reality che sarà trasmesso questo pomeriggio su Canale 5, il pubblico assisterà alla reazione a caldo che l'uomo ha avuto dopo aver letto il comunicato ufficiale che lo estrometteva immediatamente dal gioco.

La produzione del format Mediaset non ci ha messo neppure 24 ore per decidere che il siciliano non meritava più di partecipare al programma: le volgarità che ha detto su Elisa e Paola l'altro giorno (la maggior parte delle parole del pizzaiolo non sono ripetibili perché troppo gravi e con chiari riferimenti a situazioni a luci rosse), gli sono costate l'espulsione.