In seguito alla scelta di Giulio Raselli a Uomini e donne, tutti i telespettatori erano curiosi di sapere cosa avrebbe dichiarato Giovanna Abate. La ragazza, però, per alcuni giorni ha preferito mantenere il silenzio non apparendo neppure sui social. A distanza di un po' ha deciso, finalmente, di parlare ed ha scelto il Magazine del talk show per farlo. Alla redazione della trasmissione di Maria De Filippi, la Abate ha palesato tutto il suo dispiacere per come siano andate le cose. Ancora oggi, purtroppo, non riesce a comprendere per quale ragione Giulio abbia deciso di protrarre la scelta per tutto questo tempo, quando era palese che nutrisse un qualcosa di forte per Giulia.

Giovanna pensa che Giulio avrebbe dovuto compiere prima la scelta a Uomini e Donne

Giovanna Abate a Uomini e Donne Magazine ha rilasciato un'intervista molto interessante in cui ha spiegato cosa pensa realmente dell'ex tronsta. La ragazza è sembrata stranamente tranquilla, sta di fatto che ha espresso con molta naturalezza il suo pensiero. Giulio, secondo Giovanna, non ha colpe per essersi innamorato di un'altra ragazza, tuttavia, avrebbe potuto sceglierla prima. A suo avviso, infatti, lui e la d'Urso hanno compreso di nutrire qualcosa di forte reciprocamente sin dalla prima esterna.

Il loro rapporto, quindi, non ha subito un'evoluzione nel tempo, ma è stato palese sin dal primo momento.

In ogni caso, l'Abate ha dichiarato che non meritava di essere trattata con così tanta indifferenza al momento della scelta. Raselli, infatti, comportandosi come ha fatto, ha dimostrato di non tenerci affatto a lei e di non aver avuto rispetto dei sentimenti e delle emozioni che la corteggiatrice ha provato per tutto il percorso.

La Abate felice di essere sempre stata se stessa durante tutto il percorso

Il ragazzo, inoltre, avrebbe dovuto mostrare maggiore tatto nella situazione, poiché dovrebbe conoscere come ci si sente a stare dall'altra parte e a ricevere un rifiuto. Nonostante abbia sofferto moltissimo, però, Giovanna Abate ha rivelato a Uomini e Donne Magazine di non pentirsi di nulla. Se potesse tornare indietro, farebbe tutto ciò che ha fatto.

L'unica cosa che si recrimina è l'aver mostrato all'ex tronista la parte più intrinseca del suo animo, le sue fragilità e i suoi sentimenti.

Ad ogni modo, tutto questo le è servito a crescere e a prendere maggiore consapevolezza di se stessa. Giovanna, infatti, ha detto che grazie al talk show di Maria De Filippi è riuscita ad aumentare il suo livello di autostima. Per tutto il percorso, lei si è comportata sempre in maniera vera e sincera e di questo non può assolutamente farsi una colpa.