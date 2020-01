La partecipazione di Valeria Marini alla quinta puntata del GF Vip non è passata di certo inosservata: il confronto che la soubrette ha avuto nella Casa con Rita Rusic, ha scatenato sia i commenti dei telespettatori che quelli di alcuni concorrenti del reality. Antonio Zequila e Antonella Elia, in particolare, si sono lasciati andare a parole un po' offensive, soprattutto sull'aspetto fisico della stilista sarda che, a loro parere, avrebbe perso nettamente il confronto con l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori su tutti i fronti.

Faccia a faccia tra Marini e Rusic al GF Vip

Uno dei momenti più discussi della puntata del GF Vip di lunedì 20 gennaio è stato sicuramente quello in cui Rita Rusic si è confrontata con una sua storica rivale: Valeria Marini. Alfonso Signorini, al corrente della poca simpatia che c'è sempre stata tra le due ex di Vittorio Cecchi Gori, le ha fatte incontrare nella Casa più spiata d'Italia, regalando ai telespettatori un momento di puro Gossip che è piaciuto tanto, soprattutto ai più curiosi.

La showgirl ha rimproverato alla gieffina di aver parlato male di lei ingiustamente negli anni precedenti e, prove alla mano (una lunga lista di articoli nei quelli la Rusic avrebbe detto cose non vere sul suo conto), ha chiesto che si scusasse con lei pubblicamente per mettere da parte ogni rancore e ripartire da zero.

La pace tanto agognata, però, non c'è stata: Rita ha cercato di congedare il prima possibile Valeria, l'ha invitata a pensare alla sua carriera e a non intromettersi nel suo percorso al Grande Fratello Vip e, con una punta d'ironia, le ha anche consigliato di mettersi a dieta perché la trovava un pochino ingrassata.

I cattivi commenti di alcuni concorrenti del GF Vip su Valeria Marini

Mentre Rusic e Marini si confrontavano in salotto, tutti gli altri inquilini della Casa del GF Vip assistevano alla scena dalla camera da letto.

Terminato l'incontro tra le due ex di Vittorio Cecchi Gori, Rita ha raggiunto i compagni d'avventura ed ha chiesto loro cosa ne pensassero del suo comportamento. Antonella Elia, che è famosa per la sua spontaneità a volte anche eccessiva e criticabile, ha detto senza pensarci su troppo: "Quella è un ces..., davvero un mostro".

Parole poco carine nei confronti di Valeria le ha espresse anche Antonio Zequila che, riferendosi a come apparivano in video i fisici di entrambe le 'contendenti', ha detto: "Rita, lei era il triplo rispetto a te.

Sei meglio tu senza ombra di dubbio". I due gieffini hanno anche sostenuto la regista dicendole che il suo modo pacato di affrontare la Marini, è stato il più giusto: a loro parere, a uscirne nettamente vincitrice da questo acceso confronto in tv, è stata la bella Rusic.

GF Vip, quinta serata: Pasquale eliminato, Ivan e Carlotta al televoto

Il faccia a faccia tra Rita Rusic e Valeria Marini non è stato l'unico momento degno di nota della puntata del GF Vip di lunedì 20 gennaio.

Alfonso Signorini, infatti, ha proposto al pubblico tanti racconti emozionanti, come quello sul passato da alcolista di Fernanda Lessa oppure quello sul rapporto controverso tra Paolo Ciavarro e suo padre Massimo.

Spazio anche per i confronti nella diretta del reality di ieri sera: Antonella Elia ha litigato di nuovo con la Lessa, Barbara Alberti ha manifestato poca simpatia verso Laricchia e Andrea Denver ha provato a chiarire con la ex Elisa De Panicis.

Il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip, è stato Pasquale, mentre i concorrenti che rischiano di uscire venerdì prossimo, sono Ivan Gonzalez (che ha raccontato la sua toccante storia familiare) e Carlotta Maggiorana.