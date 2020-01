La misteriosa e presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso si tinge di giallo ogni giorno di più. Di recente, sulla vicenda è stata chiamata in causa anche Nina Moric, ex fidanzata dell'imprenditore campano, sulla quale sono giunte alcune illazioni che la vedrebbero in qualche modo coinvolta nel caso. La showgirl croata, dopo aver chiesto in prima persona di non essere più citata, minacciando querele nei confronti di chi lo avrebbe fatto, ha fatto un ulteriore passo in avanti, richiedendo l'intervento del suo legale che ha diramato una nota ufficiale.

Il comunicato dell'avvocatessa Solange Marchignoli è stato pubblicato proprio dalla Moric sul suo profilo Instagram. Nella nota ci si rivolge direttamente ai media che si stanno occupando della questione, sottolineando che l'ex modella non sa assolutamente nulla e che non è affatto coinvolta nella "presunta asserita scomparsa del signor Luigi Mario Favoloso".

Proseguendo nelle sue affermazioni, il legale ha chiarito che qualsiasi tipo di correlazione verrà considerato "inappropriato" e soprattutto "potenzialmente lesivo della di lei (Nina Moric, ndr) immagine".

Di conseguenza, si richiede che l'ex compagna dell'imprenditore di Torre del Greco non venga più citata in merito al giallo della sparizione di Favoloso e di qualsiasi notizia che lo riguardi.

I dubbi di Nina Moric sulla scomparsa di Favoloso

Ben prima della diramazione della nota ufficiale del suo legale, Nina Moric era già intervenuta sul caso inerente il misterioso allontanamento dell'ex fidanzato. L'opinione della showgirl balcanica è risultata fin da subito controcorrente rispetto alla preoccupazione manifestata (ovviamente) dalla madre del 32enne campano e dagli ex coinquilini ai tempi del Grande Fratello.

Ricorrendo a delle Instagram Stories, l'ex moglie di Fabrizio Corona ha fatto capire di credere ben poco alla veridicità dell'intera vicenda, sospettando che possa trattarsi addirittura di una messinscena.

Infatti ha affermato che il vero amore consiste nel rimanere e non nello "sparire (apposta)" per causare apprensione nelle persone care con il solo obiettivo di constatare se davvero c'è dell'affetto nei propri confronti. Quest'atteggiamento, secondo la Moric è soltanto il segnale di un grande "egoismo".

Ricordiamo che ieri, 7 gennaio, durante il programma Pomeriggio 5 sono giunte due segnalazioni su Luigi Favoloso. La prima riporta di un avvistamento su un treno diretto a Milano da Napoli proprio il 29 dicembre (giorno della presunta sparizione) mentre, stando alla seconda, l'ex concorrente del Grande Fratello sarebbe stato visto nel capoluogo lombardo nei pressi di via Fatebenefratelli, quartiere Brera.