Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla fine di un'altra settimana ricca di colpi di scena ed emozioni per i numerosi telespettatori. Nella puntata di venerdì, 10 gennaio, Roberta sarà fortemente in crisi a causa di un biglietto di Federico. Marta salverà Carletto da un incidente, rischiando la propria salute, mentre Adelaide avrà la certezza della relazione tra Flavia e Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 10 gennaio: Roberta riceve un biglietto da Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì, 10 gennaio, raccontano che per Roberta il momento di confusione continuerà.

La ragazza, infatti, riceverà un biglietto dal suo fidanzato e questo la farà crollare. Intanto Marcello, vista la situazione complicata che sta vivendo con la Pellegrino, chiederà consiglio al suo amico Salvatore. I Cattaneo saranno d'accordo sul non rivelare a Federico la gravità della sua situazione: il giovane rischia di rimanere sulla sedia a rotelle per tutta la vita. Silvia, però, rischierà di tradirsi e rivelare tutto a suo figlio, così parlerà nuovamente con suo marito per decidere come comportarsi in merito a questa delicata questione.

I coniugi Cattaneo vorrebbero trovarci modo per evitare a Federico peggiori sofferenze, ma mentire al ragazzo sarà davvero la strada giusta?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 10 gennaio: Adelaide scopre il legame di Flavia e Umberto

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 del 10 gennaio rivelano che nella puntata di venerdì Marta si occuperà di Carletto. Purtroppo il bambino rischierà un terribile incidente e una macchina starà per investirlo quando Marta interverrà salvandogli la vita. Questo bellissimo gesto, però, potrebbe costare caro alla signora Conti che si sentirà stanca e affaticata e lascerà il grande magazzino. Quando sarà da sola in casa, Marta avrà un malore e Vittorio, una volta rientrato, la troverà per terra, svenuta. La gravidanza accolta con gioia dai coniugi potrebbe essere seriamente compromessa.

Intanto a Villa Guarnieri, la contessa Adelaide avrà la certezza della relazione clandestina tra Umberto e Flavia. La donna non prenderà bene questa scoperta e ne sarà ferita. Suo cognato, infatti, le aveva raccontato che il suo piano consisteva in un legame unicamente di facciata che aveva come scopo il patrimonio dei Brancia. La Contessa deciderà di tenere per sé il segreto, non rivelando a nessuno. Come avrà in mente di affrontare la situazione? Sicuramente Adelaide non resterà a guardare.

Per scoprire cosa accadrà alle famiglie de Il Paradiso delle Signore 4 non resta che aspettare le puntate della prossima settimana, su Rai 1 dalle 15:40 dal lunedì al venerdì.