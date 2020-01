Continua l'appuntamento con la soap opera in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 4. Le anticipazioni della puntata di martedì 14 gennaio 2020 raccontano che Marta dovrà affrontare il dolore per la perdita del bambino. Tuttavia, la Guarnieri sarà circondata dall'affetto di Vittorio e delle sue amiche, che non la lasceranno un momento da sola.

Intanto, Adelaide troverà il modo perfetto per vendicarsi di Umberto. La contessa, astuta come sempre, farà la mossa giusta per incastrare l'uomo e salvare così il patrimonio dell'ingenua Flavia.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di martedì 14 gennaio 2020

Marta, dopo aver perso il bambino, è disperata. La giovane Guarnieri di certo non poteva immaginare che il sogno di diventare madre si sarebbe infranto in mille pezzi. A starle vicino e a confortarla con il suo sincero amore sarà Vittorio. A starle accanto sono state anche le sue colleghe di lavoro e Riccardo, mostrando una sensibilità senza pari. La contessa Adelaide, invece, sta per fare scacco matto ad Umberto, decisa a portare avanti la sua vendetta.

Proprio quando Flavia sta per cadere nel tranello dell'uomo affidandogli la gestione del patrimonio, Adelaide interverrà per evitare che ciò accada.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 che andrà in onda su Rai 1 martedì 14 gennaio, vedremo Marta farsi coraggio e tornare al lavoro. La Guarnieri crede che distrarsi possa farle solo bene. Ad accoglierla ci saranno le Veneri, che la coccoleranno e la faranno sentire protetta. Per la prima volta, Marta penserà che con il tempo possa riuscire a superare il dolore per la perdita del bambino. Vittorio sarà orgoglioso di lei e la spronerà ad andare avanti, nonostante il tremendo dolore che si porta dentro.

Flavia smaschera Adelaide e Umberto

Le anticipazioni della puntata di martedì 14/01 de Il Paradiso delle Signore continuano con la complicata storyline che vede Umberto impegnato nel fregare il patrimonio di Flavia.

L'uomo avrà però una brutta sorpresa. Flavia dirà ad Achille che Umberto e la contessa Adelaide hanno una relazione segreta.

Non mancherà di stupire anche la stessa Adelaide, pronta a vendicarsi di Umberto. Ora è arrivato il momento giusto per dare la sua zampata. La contessa dirà tutta la verità a Marta e Riccardo. I due non potranno credere che il loro padre sia arrivato a tanto per appropriarsi del patrimonio delle Brancia. Infine, nella puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore di martedì, Federico verrà informato delle sue reali condizioni di salute. Il ragazzo soffrirà nel sapere che potrebbe non camminare mai più. Luciano e Silvia però non si perderanno d'animo e consulteranno un luminare, nella speranza che possa aiutare il figlio.