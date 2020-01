Pochi giorni fa è uscito un nuovo numero di Uomini e donne magazine, quello quasi interamente dedicato ai primi 10 anni del Trono Over. Tra le tante interviste che sono contenute all'interno della rivista di Gossip, spicca quella che ha rilasciato Armando Incarnato sulle tante dame che ha frequentato nell'ultimo periodo: se su Ida Platano e Barbara De Santi ha avuto belle parole, è per Roberta Di Padua che il cavaliere ha detto cose poco carine che potrebbero far arrabbiare parecchio la diretta interessata.

Armando torna a parlare di Ida dopo la conoscenza a Uomini e Donne

È durata poche settimane la frequentazione tra Armando Incarnato ed Ida Platano a Uomini e Donne, ma lui ha ancora un bellissimo ricordo della dama che gli ha preferito Riccardo Guarnieri poco prima di Natale.

Intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione, il cavaliere si è lasciato andare ad affermazioni al miele quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sulla bresciana che, almeno per il momento, non ha più parte del Trono Over perché sta vivendo la sua storia d'amore lontano dai riflettori.

"Lei con me è sempre stata disponibile, non si è mai arrabbiata e le nostre telefonate erano bellissime", ha detto il napoletano prima di svelare un retroscena inedito su questo rapporto che ha fatto tanto discutere i fan del dating-show.

"Avrei voluto scriverle molte volte, ma non l'ho fatto per rispetto. A Ida voglio bene", ha concluso il protagonista del format condotto da Maria De Filippi.

Incarnato giudica alcune protagoniste di Uomini e Donne Over

Un'altra dama di Uomini e Donne sulla quale Armando ha espresso un parere più che positivo, è Barbara De Santi. Nelle scorse settimane sembrava che i due, dopo mesi di scontri verbali e incomprensioni, si stessero avvicinando, ma la maestra ha subito fatto un passo indietro affermando che tra lei e il cavaliere non potrà mai esserci nulla per tanti motivi.

"Lei è una donna tutta da scoprire, i suoi continui attacchi mi stuzzicano", ha fatto sapere Incarnato al magazine ufficiale della trasmissione Mediaset.

Una protagonista del cast dalla quale il napoletano prende le distanze dopo esserci uscito varie volte, è Roberta Di Padua: "Ha provato a mettermi in cattiva luce, per questo da me non riceverà neanche più uno sguardo".

Veronica chiude con Armando dopo le liti a Uomini e Donne

L'ultima persona che Armando ha frequentato per un lungo periodo, è Veronica Ursida: i due protagonisti di Uomini e Donne Over hanno provato a conoscersi per oltre due mesi, ma il lieto fine tanto atteso non è mai arrivato.

Sulla dama in questione, però, Incarnato ha detto: "Lei non è stata cattiva con me, ma ci sono stati troppi scontri tra noi".

Parole più dure, invece, le ha avute la bella romana sempre sulle pagine dell'ultimo numero del magazine della trasmissione. Interpellata sul controverso rapporto che ha vissuto con il cavaliere napoletano, la diretta interessata ha detto: "Con lui ho chiuso. Sa essere dolce ma anche arrogante. Ho il rimorso di essermi fidata e legata a lui".