Sono passati esattamente dieci anni da quando a Uomini e donne è arrivato il Trono Over, una versione "senior" dei classici corteggiamenti tra persone single che cercano l'anima gemella. In occasione di questo importante traguardo, il magazine ufficiale del dating-show ha intervistato i due opinionisti storici: Gianni Sperti, in particolare, si è lasciato andare a commenti interessanti sulle dame più amate dal pubblico e su chi è il suo preferito tra i partecipanti meno giovani.

Gianni commenta il ruolo di Gemma a Uomini e Donne

Era il 2010 quando Maria De Filippi ha deciso di apportare una novità rilevante al suo Uomini e Donne: dopo anni di supremazia del Trono Classico e delle scelte dei protagonisti giovani, la trasmissione ha lasciato spazio a persone più avanti con l'età che ancora sperano di incontrare l'anima gemella.

Per festeggiare i primi 10 anni della versione "senior" del dating-show, il magazine ufficiale ha intervistato Gianni Sperti e Tina Cipollari, commentatori storici delle puntate incentrare sulle vicissitudini amorose di dame e cavalieri del parterre.

Sulla protagonista assoluta del Trono Over, Gemma Galgani, l'opinionista pugliese ha detto: "Il giorno in cui dovrà abbandonare lo studio, mi dispiacerà tanto non vederla più. Ormai lei fa parte delle nostre giornate".

L'ex ballerino fa ovviamente riferimento al momento in cui la torinese incontrerà la persona giusta e deciderà, anche nel rispetto delle regole della trasmissione, di vivere la sua relazione lontano da occhi indiscreti.

La rivalità tra Tina e Gemma a Uomini e Donne

Sebbene sia consapevole del fatto che prima o poi la Galgani lascerà Uomini e Donne (fa parte del Trono Over dall'inizio, ovvero da 10 anni), Gianni Sperti augura alla sfortunata dama di realizzare il suo più grande sogno, cioè quello di vivere una storia d'amore da favola dopo tante delusioni. "Spero che trovi il fidanzato", ha chiosato l'opinionista sulle pagine della rivista di Gossip della trasmissione.

Al giornalista che gli ha chiesto se sta dalla parte di Gemma o da quella di Tina quando litigano in studio, il pugliese ha risposto: "Chi ha ragione? Gemma ovviamente. No, scherzo, altrimenti Tina mi ammazza".

Gianni conquistato da Ida a Uomini e Donne Over

Sul numero di Uomini e Donne magazine che è uscito nei giorni scorsi, Gianni Sperti ha confermato anche la sua volontà di vigilare sul corretto comportamenti di tutti i protagonisti del Trono Over: "Da un po' di tempo sono più severo con loro rispetto a prima".

Quando gli è stato domandato di sbilanciarsi su colui/lei che gli è piaciuto particolarmente per come si è comportato nella versione "senior" del dating-show, l'opinionista ha fatto sapere: "La mia preferita è Ida Platano. Avrei tanto voluto averla come amica del cuore e la sua storia con Riccardo Guarnieri è quella in cui mi sono rispecchiato maggiormente in questi anni".