Il 2020 è l'anno in cui il Trono Over di Uomini e donne raggiunge un traguardo molto importate: sono esattamente dieci anni, infatti, che questa versione del dating-show fa compagnia ai telespettatori. Gli opinionisti storici della trasmissione si sono raccontati sulle pagine del magazine ufficiale: se Gianni Sperti si è limitato a commentare tutte le protagoniste del parterre (Ida Platano la sua preferita in assoluto, anche per la bella storia d'amore con Riccardo Guarnieri), Tina Cipollari ha concentrato la sua attenzione soprattutto sulla "rivale" Gemma Galgani.

Tina commenta la rivalità con Gemma a Uomini e Donne

Sono oltre 10 anni che Tina Cipollari e Gemma Galgani si conoscono; la dama, infatti, fa parte del Trono Over di Uomini e Donne sin dagli esordi e ancora oggi è la protagonista indiscussa dei "senior" con le sue vicissitudini amorose.

Un appuntamento che è diventato ormai fisso per i telespettatori, è quello di ogni inizio puntata, quando la torinese si scontra con l'opinionista o sulle sue delusioni sentimentali oppure sulle loro evidenti divergenze caratteriali.

Interpellata dal magazine del dating-show sulla possibilità di diventare un giorno amica di colei che attualmente è una sua "antagonista", la bionda vamp ha risposto: "Non potrebbe mai accadere perché siamo troppo diverse. Alla sua età, non mi comporterei mai con gli uomini come fa lei".

Il giornalista che l'ha intervistata in occasione del primo decennale degli Over, la collega di Gianni Sperti ha fatto sapere che c'è un'altra cosa che non potrebbe mai succedere in studio: "Non potrei mai accettare di vederla nel ruolo di opinionista, le farei saltare la sedia con la dinamite".

Il pensiero della Cipollari sugli amori di Gemma a Uomini e Donne

Se la Galgani non è riuscita a trovare la sua anima gemella in oltre 10 anni di permanenza nel Trono Over di Uomini e Donne, secondo Tina è perché: "Cerca uomini più giovani e prestanti di lei".

La Cipollari pensa fermamente che la dama dovrebbe avvicinarsi a signori più vicini alla sua età e non a cavalieri come Juan Luis Ciano, Giorgio Manetti e Marco Firpo (gli ex fidanzati della torinese) che hanno molti meno anni di lei (oggi, 19 gennaio, Gemma compie 70 anni).

L'auspicio di Tina sul futuro di Uomini e Donne Over

Interpellata su cosa vorrebbe vedere nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Tina ha fatto sapere: "Vorrei assistere alla formazione di più coppie".

La fumantina opinionista, però, non ha nascosto il suo desiderio di scovare in tempi brevi chiunque decida di partecipare alla trasmissione soltanto per visibilità e non per cercare il vero amore: "Mi piacerebbe smascherare tutte queste persone".