Molto avvincenti gli spoiler della puntata di Una vita che andrà in onda domenica 26 gennaio. In tale occasione assisteremo a molteplici colpi di scena, tra cui l'arrivo di Alfonso. Quest'ultimo chiederà di incontrare Liberto e deciderà di fargli una proposta. Lucia e Telmo, invece, si lasceranno andare alla passione e, mentre discuteranno sull'identità della donna presente sul quadro in possesso dell'Alvarado si baceranno appassionatamente.

Samuel, nel frattempo, partirà per Segovia alla ricerca di Fra Guillermo.

Il suo scopo sarà quello di far sì che il mentore di Telmo gli faccia il lavaggio del cervello e lo allontani per sempre da Lucia.

Anticipazioni Una Vita: arriva Alfonso, Casilda e Ceferino vicini al bacio

Gli spoiler della puntata di Una Vita del 26 gennaio sono incentrati su diversi argomenti. Innanzitutto vedremo che Liberto verrà accolto in paese come un idolo. Quest'ultimo, infatti, riuscirà ad impedire che Flora venga sedotta da Jordi contro la sua volontà. Tale gesto verrà reputato dalla maggior parte dei residenti di Acacias come un atto eroico.

A scombussolare un po' gli animi ci penserà l'arrivo di Alfonso, un uomo misterioso che dirà di voler parlare con Liberto per fargli una proposta.

Nel frattempo, continuerà il piano di Lolita allo scopo di scongiurare la maledizione di Cabrahigo. La donna convincerà la sua amica Casilda a presentarsi al suo posto all'appuntamento con Ceferino. Dopo un attimo di titubanza, la donna asseconderà la volontà della futura sposa di Antonito.

Una volta giunta all'appuntamento, tra i due ci sarà una fortissima chimica che li porterà quasi a baciarsi.

Spoiler 26 gennaio: scoppia la passione tra Telmo e Lucia

Ceferino, però, in preda ad un momento di sensi di colpa si tirerà indietro. Samuel, invece, annuncerà a Lucia e Carmen di dover partire per Segovia per un po' di tempo. L'uomo ha intenzione di trovare Fra Guillermo, il mentore di Telmo.

Mentre l'Alday sarà lontano dal paesino, tra il sacerdote e l'Alvarado ci sarà un pericoloso avvicinamento. Lucia, infatti, raggiungerà il prete dicendogli di aver parlato con la donna del ritratto. I due si confronteranno in merito a questo argomento, ma non riusciranno a trattenere la passione. Per tale ragione si lasceranno andare ad un bacio appassionato.

In seguito a tale avvenimento, Lucia si chiuderà nella sua camera a piangere, mentre Telmo informerà Ursula di voler trascorrere la giornata di Natale digiunando.

Il sacerdote, infatti, mostrerà fortissimi sensi di colpa per quanto accaduto. Liberto, intanto, accetterà la proposta di Alfonso e quindi prenderà parte alle gare clandestine di boxe in qualità di pugile. Samuel, invece, riuscirà a trovare Fra Guillermo e incomincerà a mettere in atto il suo piano contro Telmo.