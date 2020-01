La trama di lunedì 27 gennaio de Il Paradiso delle signore rivela che l'esito dell'operazione di Federico non sarà affatto buono. Il ragazzo, infatti, apprenderà di non poter recuperare mai più l'uso delle gambe. Tale notizia, ovviamente, lascerà tutti senza parole; ad ogni modo, non sarà l'unico avvenimento triste che si verificherà.

Cosimo, infatti, in questi giorni sta mostrando delle forti disattenzioni al lavoro. Per tale ragione, Vittorio arriverà a prendere la decisione di licenziarlo. Questo provvedimento, però, verrà revocato nel momento in cui il direttore apprenderà da Gabriella la verità celata dietro questo suo comportamento sbadato: infatti Delfina, madre del giovane, ha un grave problema che lo avrebbe distratto.

Federico Cattaneo scopre che non camminerà più e prende una decisione su Roberta

Al Paradiso delle signore non mancheranno i colpi di scena, specie la trama della puntata di lunedì prossimo è molto avvincente. Gli animi dei vari protagonisti saranno movimentati dalla sconcertante notizia su Federico. Il medico che l'ha operato, il professor Faraone, informerà il ragazzo e tutta la famiglia circa la mancata riuscita dell'operazione. Il giovane Cattaneo, dunque, non potrà recuperare l'uso delle gambe.

Il protagonista farà molta fatica a fare i conti con la sua nuova condizione fisica e questo lo spingerà a prendere una decisione estrema in merito al suo rapporto con Roberta.

Flavia, invece, deciderà di lasciare definitivamente Milano. A seguito del fallimento della storia d'amore con Umberto, infatti, non mostrerà di avere più alcun motivo per rimanere. La donna, però, prima di abbandonare la città affiderà tutti i suoi beni ad Achille Ravasi.

La sua preoccupazione sarà quella di mettere al sicuro tutto ciò che possiede dalle grinfie dei Guarnieri.

Vittorio revoca il licenziamento di Cosimo dal Paradiso delle signore

Cosimo, invece, continuerà a mostrarsi particolarmente sbadato a lavoro. Questo suo atteggiamento porterà Vittorio Conti a prendere una drastica decisione in merito alla sua vita lavorativa: quella di licenziarlo. Gabriella, però, riuscirà a dissuadere il direttore del Paradiso delle signore, poiché gli svelerà dell'esistenza di alcuni problemi molto gravi che riguardano Delfina, la madre del giovane.

Una volta appresa tale notizia, quindi, il marito di Marta revocherà il licenziamento.

Roberta, nel frattempo, si mostrerà disperata per le brutte notizie sulle condizioni di salute di Federico. Nonostante la giovane sia abbastanza tormentata dalla presenza di Marcello, infatti, non potrà fare a meno di essere rammaricata per tutto quello che sta accadendo al giovane Cattaneo.