Oggi, mercoledì 15 gennaio, Giulia De Lellis compie 24 anni: la ragazza, tramite alcune Stories che ha pubblicato su Instagram, ha informato i fan della festa a sorpresa che le ha organizzato il fidanzato Andrea Iannone. L'ex fidanzato Andrea Damante, intanto, si sta rilassando tra Miami e le Bahamas con la nuova fiamma, la giovane Claudia Coppola, accanto alla quale si è fatto immortalare mano nella mano per la prima volta sui social network.

Giulia De Lellis al settimo cielo: parenti e amici al party a sorpresa

L'influencer Giulia De Lellis proprio non se l'aspettava: convinta di andare a cena con il compagno Andrea Iannone la sera precedente al suo compleanno, la giovane si è ritrovata circondata di parenti e amici in un locale di Milano. È stata la stessa romana a rendere pubblica la sorpresa che le ha fatto il fidanzato pilota con alcuni video che sono stati caricati su Instagram ieri sera.

Il campione di Moto GP (che recentemente è stato sospeso dalle gare perché è risultato positivo ad un test antidoping) ha radunato nel capoluogo lombardo i genitori della sua dolce metà, i fratelli, le nipotine, gli amici storici e una coppia alla quale lei è molto legata: Luca Onestini e Ivana Mrazova, che ha conosciuto durante la seconda edizione Vip del Grande Fratello.

"Non posso crederci, ci sono proprio tutti", ha ripetuto più volte la neo 24enne prima di ringraziare il fidanzato con grandi sorrisi e baci.

La De Lellis imprenditrice in carriera

Prima di concedersi una meritata pausa circondata dalle persone alle quali tiene di più, la bella Giulia ha lavorato tanto soprattutto ad un nuovo progetto che le sta a cuore. Dopo aver chiesto ai suoi oltre 4 milioni di followers di inviarle curriculum e idee per un'attività che sta per nascere e che la vedrà assoluta protagonista, la De Lellis ne ha incontrati tantissimi a Milano ed ha cominciato a pensare a chi potrebbe entrare a far parte del suo nuovo staff.

Ancora non si sa a cosa intenda lavorare l'influencer nei prossimi mesi, ma le riviste di Gossip hanno già spoilerato che si tratta di qualcosa di molto ambizioso al quale dovrebbe contribuire anche il pilota Iannone.

Damante dimentica Giulia De Lellis con la giovane Claudia

Mentre la sua ex trascorre il giorno del suo 24esimo compleanno con il nuovo fidanzato e la famiglia, Andrea Damante ha deciso di ufficializzare anche sui social network la storia d'amore che vive da qualche tempo con Claudia Coppola. Dopo aver condiviso con i fan qualche Stories in macchina o al mare, alcune ore fa il dj ha pubblicato le prime due foto di coppia con la giovane compagna, una modella che soprattutto fisicamente a tanti ricorda Giulia De Lellis ai tempi in cui partecipò a Uomini e donne.

Direttamente dalle Bahamas, dove si trova in vacanza da qualche giorno anche con una coppia di amici, il bel siciliano ha confermato di aver perso la testa per Claudia, con la quale sta cominciando a condividere esperienze in giro per il mondo (esattamente come ha sempre fatto anche con la sua storica ex).